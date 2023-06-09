شاهد.. لهذه الأسباب بنزيمة اختار الاتحاد والعيش في السعودية

كشف النجم الفرنسي كريم بنزيمة عن أسباب انتقاله لنادي اتحاد جدة واختياره العيش في السعودية خلال الفترة المقبلة، رغم محاولة ريال مدريد تجديد عقده موسما إضافيا.

ورحل بنزيمة عن ريال مدريد نهاية موسم 2022-2023، ثم أعلن اتحاد جدة ضمه إلى صفوفه يوم 6 يونيو/حزيران 2023 بعقد يمتد حتى صيف عام 2026.

وقال بنزيمة في أول مقابلة له نشرها الحساب الرسمي لنادي الاتحاد “اخترت السعودية لأنني مسلم وهي دولة مسلمة، لطالما أردت العيش هنا”.

وعن الفوارق بين أوروبا والسعودية، صرّح الفرنسي “زرت السعودية في السابق ولديّ شعور رائع تجاه تلك الزيارة، الأهم بالنسبة لي أنها دولة مسلمة ومحبوبة وجميلة، إنها المكان الذي أريد أن أكون فيه”.

وأوضح “من المهم أن أكون في دولة مسلمة أشعر فيها بحب الناس لي وتمنحني الفرصة لخوض تجربة جديدة”.

?️ المقابلة الكاملة مع نجمنا الجديد كريم بنزيما متوفرة الآن! شاهد المقابلة كاملة وتعرّف على طموحاته وأهدافه مع العميد في الموسم القادم. ?⚽️#Benzema2Ittihad #HereToInspireKSA pic.twitter.com/hABZbXbuEG — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) June 8, 2023

وواصل “ستكون مكة قريبة، وكشخص مؤمن فهذا مهم جدا بالنسبة لي، إنها المكان الذي أشعر فيه بأنني في أفضل حالاتي”.

واعترف النجم الفرنسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2022 برغبته في تعلم اللغة العربية، وقال “أرغب في تحدث اللغة العربية بطلاقة”.

وكشف عن سبب اختياره اللعب لاتحاد جدة، فقال “سعيد بانضمامي لهذا النادي الأسطوري، وبالتأكيد هو تحد جديد وحياة جديدة وأنا متحمس لبدء التدرّب، اخترت الاتحاد لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية، ويملك قاعدة جماهيرية شغوفة وله العديد من الألقاب وينتمي لأندية القمة”.

وتابع “ما سأضيفه لفريقي الجديد هو نتاج خبراتي الكروية، والأهم من ذلك هو إمكانية تحقيق الألقاب، فأنا أحب ذلك وأرغب في أن أساهم بتطور وتقدم النادي لمكانة أعلى من التي هو عليها الآن”.

وعن كواليس حديثه مع عائلته بشأن العرض السعودي، قال بنزيمة “كانوا سعداء للغاية، لذا سوف يكونون معي هنا، وهذا أمر مهم وأعلم أن السعودية هي المكان الأنسب لنا”.

وتحدث بنزيمة عن كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد، وقال “إنه هنا، وهو صديقي، ومن الرائع رؤيته في السعودية. إنه يمثّل توجه الدولة للتقدم بمستوى كرة القدم، وهذا الأمر مهم على الصعيد الدولي”.

وأضاف “هناك أسماء كبيرة تلعب هنا. كريستيانو في جانب، وأنا اليوم هنا، لذا من المهم إظهار أن كرة القدم في السعودية قادرة على التأثير دوليا”.

وتطرّق بنزيمة للحديث عن تجربته مع ريال مدريد، فقال “لعبت للريال وحققت العديد من الألقاب، وفخور بأنني لعبت لمدريد وأنهيت مسيرتي فيه بتلك الطريقة”.

ولعب بنزيمة 14 موسما مع ريال مدريد، تُوج خلالها بـ25 لقبا أبزرها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، ومثلها في كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى الدوري الإسباني 4 مرات.