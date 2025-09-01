بموافقة سعودية، أغلى صفقة بتاريخ إنكلترا بـ 170 مليون دولار، لضم ليفربول لنجم نيوكاسل

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” عن الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق مع توصل نادي ليفربول إلى اتفاق مع نيوكاسل يونايتد يقضي بانتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك إلى “الريدز”، في صفقة ضخمة ستعيد رسم ملامح سوق الانتقالات في إنجلترا فيما ألمحت صحيفة التلغراف إلى موافقة مالكي نيوكاسل السعوديين على الصفقة. وبحسب الاتفاق، سيدفع ليفربول 125 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً، وهو ما يجعل انتقاله الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق. ومن المقرر أن يجري إيزاك الفحص الطبي في مقر النادي صباح الاثنين، تمهيداً لتوقيع العقود والإعلان الرسمي عن انتقاله إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان إيزاك قد التحق بصفوف نيوكاسل قبل ثلاث سنوات قادماً من ريال سوسيداد الإسباني مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، في صفقة حملت في حينها لقب الأغلى بتاريخ النادي. ومنذ وصوله، نجح اللاعب في تثبيت مكانته كأحد أبرز المهاجمين في البريميرليغ بفضل سرعته وقدرته التهديفية العالية. ويأتي رحيل إيزاك بعد أيام قليلة من إعلان نيوكاسل التعاقد مع المهاجم الألماني نيك فولتيماده من شتوتغارت، في خطوة فسّرها محللون بأنها مؤشر واضح على قرب مغادرة النجم السويدي. وفي تصريحات سبقت إتمام الصفقة، قال المدير الفني لنيوكاسل، إيدي هاو، عن وضعية لاعبه: “تعاقده ممتد معنا، ولا بد من البحث عن طريقة لعودته إلى صفوفنا، وأتمنى ضم صفقة جديدة قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية”. بهذه الصفقة، يكون ليفربول قد كسب سباق التعاقد مع أحد أبرز المواهب الهجومية في القارة الأوروبية، في وقت يسعى فيه النادي لتعزيز خط هجومه والحفاظ على هيمنته المحلية والقارية خلال المواسم المقبلة.

