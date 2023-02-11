بمليار ريال، وجهة ترفيهية جديدة في تبوك

أعلنت شركة مشاريع الترفيه السعودية “سڤن”، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن بدء الأعمال الإنشائية لوجهتها الترفيهية في تبوك، التي تقع على مساحة تتجاوز الـ 40 ألف متر مربع، وبقيمة إجمالية تتجاوز المليار ريال، ليضم في حال الانتهاء منه 72,500 متر مربع من مساحات البناء 78% منه للترفيه، و8% للمتاجر، و 14% للمقاهي والمطاعم، لتشكل إضافة نوعية للمشهد الترفيهي بالمنطقة، عبر توفير خيارات واسعة من معالم الترفيه والتجارب المميزة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة “سڤن” عبدالله بن ناصر الداود، أن المشروع الذي تم الكشف عنه خلال مشاركة الشركة بفعاليات ملتقى الاستثمار البلدي (فرص)، الذي أقيم بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات مؤخراً :” سيضيف نقلة نوعية في المشهد الترفيهي للمنطقة عبر توفير خيارات واسعة من معالم الترفيه والتجارب المميزة.



وقال :” يقع المشروع على طريق الملك فيصل الدولي، ويتكون من قرية متكاملة ترتبط بالمساحات المجتمعية المفتوحة في الحدائق والمنتزهات والملاعب الرياضية القائمة بالقرب من الموقع، لتستقبل بواباتها الزوار تحت مظلة زجاجية ملونة مستوحاة من الفنون المحلية، التي ستفضي بدورها إلى مساحات مجتمعية مركزية مفتوحة، يتوسطها برج مائي مبتكر بتصميم مستوحى من الإرث الزراعي لمنطقة تبوك.

وسيتم العمل على تشييد الوجهة الترفيهية، التي ستضم باقة واسعة من معالم الجذب الممتعة، بما في ذلك منطقة الترفيه العائلية التي تمتد على مساحة 4000 متر مربع، ومنطقة ترفيهيه مماثلة مخصّصة للأطفال مليئة بأجواء التشويق والمرح، بالإضافة إلى مركز المغامرات الداخلي لـ “ديسكفري أدفنتشرز”، التي تتيح تجربة غامرة تدمج ما بين الترفيه والتعليم بمحتوى منتقى بعناية، تم تطويره بالشراكة مع “Warner Bros. Discovery”.



ويمكن للكبار والصغار الاستمتاع بسباق السيارات الكهربائية “كارتينج” المقدم من “هوت ويلز” التابعة لشركة “Mattel”، فضلاً عن ملعب جولف داخلي مكون من 12 حفرة يدمج بين أحدث التقنيات ليتيح تجارب فريدة ومخصصة، وصالة بولينج مؤلفة من 10 مسارات بتصاميم مبتكرة مستوحاة من المستقبل، إضافة لصالة السينما التي ستضم 10 شاشات، ستضم الوجهة أيضاً قاعة متعدّدة الاستخدامات لاستضافة الفعاليات المتنوعة، ومجموعة من المنافذ المحلية والعالمية للتجزئة وتجارب فريدة من المطاعم والمقاهي.

يُذكر أن شركة “سڤن” ستستثمر أكثر من 50 مليار ريال لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجارب فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع.

وقد كشفت الشركة مؤخراً عن انطلاق عمليات الإنشاءات لوجهتها الترفيهية في حي الحمراء بالرياض، في حين ستقام مشاريعها القادمة في 14 مدينة عبر المملكة هي: الرياض، والخرج، ومكة المكرمة، وجدة، والطائف، والدمام، والخبر، والأحساء، والمدينة المنورة، وينبع، وأبها، وجازان، وبريدة، وتبوك.