سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

بمليار دولار، مشروع سعودي لـ “جادة بغداد” أكبر مول في العراق

سامر باطر by سامر باطر

أعلن السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري الأحد، عن توقيع عقد مع العراق لإنشاء مشروع ضخم قرب مطار بغداد الدولي في منطقة الرفيل وسيكون أكبر مركز تسوق في العراق.

وقال الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العلاقات العراقية والسعودية تشهد مرحلة رائعة وبدأنا اليوم نقطف ثمارها الحقيقة من خلال زيارة فريق مركز الملك سلمان الطبي إلى بغداد وهي الزيارة الأولى التخصصية والعملية التي نشهد من خلالها تبادل الخبرات بين أفضل الأطباء المهرة في المملكة وكذلك أفضل الأطباء العراقيين لتبادل الخبرات في المجالات والتخصصات الدقيقة وهي أول ثمرة “. وأشار إلى أن “اللقاءات القادمة ستشهد اجتماعات اقتصادية وثقافية ونعد إخواننا العراقيين إن المرحلة المقبلة ستشهد زخما كبيرا في النشاطات التي تتم بين البلدين وستكون مرحلة متميزة للاستثمار بجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتوجيهاته “.

وكشف السفير السعودي عن ” توقيع عقد لمشروع استثماري ضخم بحدود مليار دولار في منطقة الرفيل القريب من المطار وهو مشروع (جادة بغداد)”، مبينا أنه “سيكون مشروعا مميزا ومفاجأة إلى جميع العراقيين وهو عبارة عن أكبر مول في العراق وسيضم كافيهات ومطاعم بمساحات كبيرة و مكاتب أعمال تجارية لكبرى الشركات العراقية إضافة الى 4000 شقة سكنية و2500 فلة سكنية”. وأوضح أنه “تم توقيع العقد بين البلدين والمشروع سيكون إضافة إلى العراق”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...