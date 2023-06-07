بمليار دولار، مشروع سعودي لـ “جادة بغداد” أكبر مول في العراق

أعلن السفير السعودي لدى بغداد عبد العزيز الشمري الأحد، عن توقيع عقد مع العراق لإنشاء مشروع ضخم قرب مطار بغداد الدولي في منطقة الرفيل وسيكون أكبر مركز تسوق في العراق.

وقال الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العلاقات العراقية والسعودية تشهد مرحلة رائعة وبدأنا اليوم نقطف ثمارها الحقيقة من خلال زيارة فريق مركز الملك سلمان الطبي إلى بغداد وهي الزيارة الأولى التخصصية والعملية التي نشهد من خلالها تبادل الخبرات بين أفضل الأطباء المهرة في المملكة وكذلك أفضل الأطباء العراقيين لتبادل الخبرات في المجالات والتخصصات الدقيقة وهي أول ثمرة “. وأشار إلى أن “اللقاءات القادمة ستشهد اجتماعات اقتصادية وثقافية ونعد إخواننا العراقيين إن المرحلة المقبلة ستشهد زخما كبيرا في النشاطات التي تتم بين البلدين وستكون مرحلة متميزة للاستثمار بجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتوجيهاته “.

وكشف السفير السعودي عن ” توقيع عقد لمشروع استثماري ضخم بحدود مليار دولار في منطقة الرفيل القريب من المطار وهو مشروع (جادة بغداد)”، مبينا أنه “سيكون مشروعا مميزا ومفاجأة إلى جميع العراقيين وهو عبارة عن أكبر مول في العراق وسيضم كافيهات ومطاعم بمساحات كبيرة و مكاتب أعمال تجارية لكبرى الشركات العراقية إضافة الى 4000 شقة سكنية و2500 فلة سكنية”. وأوضح أنه “تم توقيع العقد بين البلدين والمشروع سيكون إضافة إلى العراق”.