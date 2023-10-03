بمشاركة دبي.. عملية دولية تحبط تهريب مخدرات بـ 70 مليون دولار

أثمر التعاون المشترك بين جمارك دبي ونظيرتها النيوزيلندية عن إحباط تهريب 200 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين.

ونجحت سلطات الجمارك في نيوزيلندا وبناء على معلومات من جمارك دبي في ضبط شحنة قادمة من دولة إقليمية إلى ميناء أوكلاند النيوزيلندي مكونة من آلات لحصاد القمح “دراس” كانت تحوي المادة المخدرة والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو 70 مليون دولار.

ويعد هذا التعاون من بين العمليات الدولية التي ساهمت فيها إدارة الاستخبارات على الصعيد العالمي؛ إذ تتعاون الأجهزة المختصة في مختلف دول العالم للحد من عمليات تهريب المخدرات.

وتسهم جمارك دبي و عبر إدارة الاستخبارات الجمركية بشكل محوري في تكاتف الجهود المحلية والإقليمية والعالمية لمواجهة تهريب المخدرات والحد من انتشارها، والتصدي للجرائم العابرة للحدود التي تشكل تحدياً خطيراً لسلامة الأفراد وبنية المجتمعات.

ويشكل تطور أساليب وأدوات المهربين يوماً بعد يوم واحدة من أبرز التحديات الأمنية التي تواجه أجهزة المكافحة على مستوى العالم، ما يستدعي تعزيز التعاون وتفعيل مبدأ الشراكة بين الإدارات الجمركية والجهات الأمنية ذات الصلة للتصدي لمنظمات تهريب المخدرات عبر الحدود والسيطرة على خطر انتشارها وإساءة استعمالها والاتجار غير المشروع بها.