بمختلف مستوياتهن.. المزيد من التشويق مع عودة رالي جميل للسيدات

أعلنت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية منذ العام 1955، الخميس، عن تفاصيل النسخة الثانية من رالي جميل، أول رالي ملاحي حصري للسيدات في المنطقة. وهي مبادرة رائدة تقام بالشراكة مع باخشب لرياضة السيارات في الفترة من 7 إلى 11 مارس/آذار 2023 وترحب بمشاركة جميع السائقات بمختلف مستوياتهن من الخبرة.

وقال صاحب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، “يسعدنا دعم هذه المبادرة المتميزة في مجال تمكين المرأة. فرالي جميل يجسد شغفنا وجهودنا وخبراتنا في مجال رياضة السيارات، ويتيح فرصة لجميع السائقات لجني ثمار تطوير المنظومة الرياضية في المملكة. لذا أشجع السائقات من مختلف الجنسيات والخلفيات والخبرات للمشاركة في هذا الحدث المثير والفريد من نوعه”.

وبناءً على النجاح الذي حققته الدورة الأولى في العام 2022، يستعد رالي جميل من جديد لاستقبال عاشقات رياضة السيارات من المملكة والعالم في هذا الحدث المليء بالتشويق. وسيقطع مسار هذا العام -من العلا إلى القصيم مروراً بحائل- بعض أروع المناظر والمعالم الطبيعية والتاريخية في المملكة، ممثلاً نقطة هامة أخرى للمرأة في المجال الرياضي السعودي بما يدعم أهداف التطوير والتنويع التي وضعتها رؤية المملكة 2030.

وقال حسن جميل، رئيس مجلس المديرين لعبداللطيف جميل للسيارات “فخور بانطلاق النسخة الثانية من رالي جميل، خصوصاً بعد ما حققته النسخة الأولى من نجاح كبير وسعي لدفع عجلة التغيير التحويلي وتمكين المرأة مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف “نحن في عبداللطيف جميل للسيارات ملتزمون برعاية المواهب المحلية في مجال راليات السيارات اضافة الى تسريع مشاركة المرأة في الألعاب الرياضية – وخاصة رياضة السيارات – وقد حققت منافسات النسخة الأولى من رالي جميل العام الماضي نجاحاً كبيراً، بما أبرز مدى الإمكانات الهائلة الناجمة عن زيادة مشاركة المرأة في رياضة السيارات”.

ويعد رالي جميل من الأنشطة الرياضية النسائية الهامة في السعودية والتي تبرز ما تحققه المرأة من إنجازات كبرى في مجال رياضة السيارات.

ومع مسار بطول 1600 كيلومتر انطلاقاً من العلا، يركز الرالي على اختبار المهارات الملاحية للسائقات عوضا عن السرعة، ليقطعن ما بين 300 إلى 500 كيلومتر يومياً على مدار خمسة أيام. وسيتضمن المسار نقاطاً يجب قطعها ومسارات بين أبرز المعالم التراثية، مع ترقب الكشف عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الحدث.

وقال عبدالله باخشب، مدير عام باخشب لرياضة السيارات “تم تمديد مسار هذا العام إلى 1600 كيلومتر بزيادة تقارب الـ 600 كيلومتر عن نسخة العام الماضي، ليقطع كلا من العلا وحائل والقصيم. وسيتم تخصيص يوم 7 مارس لتسجيل المركبات، لتنطلق بعدها المشاركات في 8 مارس، وهو ما يصادف اليوم العالمي للمرأة ما يستعرض رسالة واضحة بمدى التزامنا بتمكين المرأة وصقل إمكانات الجيل القادم من السائقات الموهوبات. وسيغطى اليوم الأول مرحلة العلا في 8 مارس، لتنتقل المشاركات في 9 مارس إلى مرحلة العلا-حائل، تليها حائل-حائل في 10 مارس، وختاما بحائل-القصيم يوم 11 مارس.”

وقطعت النسخة الأولى من رالي جميل مسارات وعرة وغير وعرة من حائل إلى الرياض مروراً بالقصيم، قاطعة 1000 كيلومتر على مدى أكثر من ثلاثة أيام وبمشاركة أكثر من 34 فريقاً من 15 دولة، شملت سائقات خبيرات ومشاركات في رالي داكار، إلا أنها كانت تجربة الرالي الأولى للقسم الأكبر من المشاركات.

ويعود تاريخ العلاقة بين عبداللطيف جميل للسيارات ورياضة السيارات في المملكة إلى العام 1997، ومن حينها تلتزم الشركة بتوفير الفرص وتعزيز مشهد رياضة السيارات في السعودية. ويتيح رالي جميل منبراً رياضياً عالمي المستوى للشغوفات برياضة السيارات والقيادة على الطرق الوعرة.