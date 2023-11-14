بلينغهام خارج تشكيلة إنكلترا

خرج جود بلينغهام نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم من تشكيلة منتخب إنكلترا نتيجة اصابته في الكتف.

ولن يشارك بلينغهام وكذلك المدافع ليفي كولويل في آخر مباراتين لإنكلترا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان إن لاعب الوسط بلينغهام والمدافع كولويل سيعودان إلى نادييهما لمواصلة إعادة التأهيل.

وغاب كولويل عن مباراة فريقه تشيلسي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بينما غاب بلينغهام عن آخر مباراتين لريال مدريد.



وضمنت إنكلترا تأهلها إلى يورو 2024 الذي تستضيفه ألمانيا، بعد تصدرها المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، وستقابل في اخر مباراتين مالطا ومقدونيا الشمالية يوم الجمعة والاثنين المقبلين.