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بلينغهام خارج تشكيلة إنكلترا

اسفرت الاصابة التي يعاني منها جود بلينغهام عن استبعاده من تشكيلة منتخب إنكلترا في تصفيات يورو 2024

فريق التحرير by فريق التحرير
بلينغهام خارج تشكيلة إنكلترا

خرج جود بلينغهام نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم من تشكيلة منتخب إنكلترا نتيجة اصابته في الكتف.

ولن يشارك بلينغهام وكذلك المدافع ليفي كولويل في آخر مباراتين لإنكلترا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان إن لاعب الوسط بلينغهام والمدافع كولويل سيعودان إلى نادييهما لمواصلة إعادة التأهيل.

وغاب كولويل عن مباراة فريقه تشيلسي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بينما غاب بلينغهام عن آخر مباراتين لريال مدريد.

وضمنت إنكلترا تأهلها إلى يورو 2024 الذي تستضيفه ألمانيا، بعد تصدرها المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، وستقابل في اخر مباراتين مالطا ومقدونيا الشمالية يوم الجمعة والاثنين المقبلين.

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