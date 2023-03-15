بلومبيرج: مجموعة في أبوظبي تستثمر 100 مليون دولار في الشركة الأم لتيك توك

ذكرت وكالة “بلومبيرج” اليوم أن مجموعة “جي 42″، ومقرها أبوظبي، استحوذت على حصة في شركة “بايت دانس”، الشركة الأم لتطبيق “تيك توك”، تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار من مستثمرين حاليين في الأشهر الأخيرة من خلال صندوق 42XFund، كما قال أحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات غير عامة.

وقد تم تقييم شركة “بايت دانس المحدودة” بحوالي 220 مليار دولار في أحدث استثمار قامت به شركة أبو ظبي للذكاء الاصطناعي G42 ، وهو تقييم يقل بكثير عن 300 مليار دولار التي حددها مالك “تيك توك” خلال برنامج إعادة شراء الأسهم الأخير.

ويعكس السعر المرتفع لشركة الإنترنت الصينية حالة عدم اليقين التي نشأت منذ أن أشارت واشنطن إلى أنها قد تكون منفتحة على حظر ظاهرة الفيديو الفيروسية “تيك توك”، التي اتهمها المشرعون بأنها تشكل تهديداً للأمن القومي. وتناقش قيادة “تيك توك” إمكانية الانفصال عن الشركة الأم الصينية للمساعدة في معالجة هذه المخاوف، على الرغم من أن هذا هو الملاذ الأخير.

ولا يعكس تقييم “بايت دانس” في صفقة “جي 42” حتى الآن الآثار اللاحقة المحتملة لافلاس بنك وادي السيليكون، الذي شكل صدمة للشركات الناشئة من الولايات المتحدة إلى الصين وأثار مخاوف بشأن مخاطر نظامية أوسع.