بلومبيرج: بنوك خليجية تتكبد خسائر ضخمة بسبب صفقة كريدي سويس

ذكرت وكالة “بلومبيرج” اليوم أن صفقة استحواذ بنك “يو بي إس” على بنك “كريدي سويس” المتعثر أدت إلى تكبد البنك الأهلي السعودي خسائر بنحو مليار دولار، فيما هوت قيمة حصة جهاز قطر للاستثمار، الداعم طويل الأجل للبنك السويسري، البالغة 6.8% بعد أن قام بزيادتها مؤخراً في كانون الثاني / يناير.

وباتت قيمة حصة البنك الأهلي السعودي البالغة 9.9% في “كريدي سويس” الآن نحو 304 ملايين فرنك سويسري (329 مليون دولار) بعد عرض استحواذ “يو بي إس غروب”، وفقاً لحسابات “بلومبيرج”. وكان البنك الذي يحوز صندوق الاستثمارات العامة السعودي 37% من أسهمه قد استثمر 1.4 مليار فرنك سويسري في “كريدي سويس” أواخر العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت أسهم البنك الأهلي السعودي بنحو الثلث، ليخسر أكثر من 25 مليار دولار من قيمته السوقية.

ودعم المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط البنوك الأوروبية مثل “كريدي سويس” لسنوات عديدة محققين درجات متفاوتة من النجاح. واستفاد “سيتي غروب” و”باركليز” من صناديق أبوظبي خلال الأزمة المالية لعام 2008، رغم أن الأمر انتهى بقضايا قاسية.

وقال طارق فضل الله، رئيس ذراع إدارة الأصول لشركة “نومورا هولدينغ” في الشرق الأوسط: “مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية، لديهم سجل مختلف بشكل واضح في الاستثمار بالبنوك في الخارج”.

تقليص حيازات

على الرغم من أن مستثمري الشرق الأوسط قلصوا حيازاتهم في الأوقات الصعبة، إلا أنهم علقوا في “كريدي سويس”. إذ استثمر جهاز قطر للاستثمار خلال الأزمة المالية الأخيرة كما أنه حاز في السابق سندات الدرجة الأولى الإضافية الخاصة بالبنك السويسري والتي شُطبت قيمتها الآن إلى الصفر، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان الصندوق لا يزال يحتفظ بهذا الدين.

ومن الجدير بالذكر أن استثمار الصندوق القطري في إصدار سندات كريدي سويس القابلة للتحويل بنحو ملياري دولار في أبريل 2021 ساهم في دعم ميزانيته العمومية بعد انفجار أزمة “أركيغوس كابيتال مانجمنت”.

وفي يناير، أصبح جهاز قطر للاستثمار ثاني أكبر مساهم في “كريدي سويس” بعدما عزز حصته إلى 6.87% من نحو 5.6%.

في ذلك الشهر، أعلنت شركة “هاريس أسوشيتس”، أكبر مساهم في البنك منذ فترة طويلة، والتي كانت تمتلك سابقاً نحو 10% من أسهم المصرف، عن تخفيض حيازتها لأقل من 3%. كما أدرج “كريدي سويس” مجموعة العليان السعودية من بين أكبر مساهميه بحصة تبلغ 3.27%.

تخارج أكبر مساهم في “كريدي سويس” بعد عقدين من الملكية

ومع بلوغ أزمة الأسبوع الماضي ذروتها، ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة السويسرية قد تشاورت مع كبار الداعمين قبل الكشف عن صفقة “يو بي إس” التي جاءت بعد مناقشات متسرعة في نهاية الأسبوع.

ووصف مارك نسيم، الشريك والمدير الإداري لشركة “عواد كابيتال” ومقرها دبي، اتفاقية “يو بي إس” بالنسبة للمساهمين بأنها بمثابة صفقة “أمر واقع”.

أضاف نسيم: “هناك دائماً حكومة في مكان ما مستعدة للتدخل لحماية مصالحها الوطنية بعيداً عن جميع المساهمين.. لذا فالنظراء النهائيون لمساهمي البنوك هم الحكومات، سواء كانت في الولايات المتحدة أو أوروبا أو مناطق جغرافية أخرى”.