سامر باطر by سامر باطر

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بلومبرغ: نون تسرّح 10% لتقليل التكاليف

سامر باطر by سامر باطر

أفاد تقرير في بلومبرغ أن شركة “نون” الإمارتية قلّصت قوتها العاملة بنحو 10 بالمائة لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف.

ونقل التقرير عن محمد العبار الذي يمتلك 50% من “نون“، إن عمليات التسريح بشركة التجارة الإلكترونية، التي يقع مقرها في دبي، شملت وظائف في أقسام التسويق والإعلان، وكذلك في إدارات أخرى.

وأضاف العبار: “تم تخفيض التكاليف وخفّضنا عدد الموظفين على مدار العام ونصف العام الماضيين، وقمنا بذلك قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، ولكننا انتهينا من الأمر الآن”.

يذكر أن “نون” تأسست في 2016، وجمع العبار مليار دولار من مستثمرين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتأسيس الشركة. وتوسعت الشركة في سعيها للاستحواذ على شريحة أكبر من سوق التجارة الإلكترونية في الخليج العربي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...