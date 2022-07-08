بلومبرغ: صدمة تضرب ثالث أكبر اقتصاد في العالم باغتيال آبي شينزو

أشارت بلومبرغ إلى أنه مع استيعاب السوق الياباني للخبر المأساوي بوفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعملية اطلاق نار، تثار نقاشات حول كيف يمكن أن يؤدي فقدان أحد المدافعين الأقوياء عن السياسة النقدية المتراخية للبنك المركزي أن يؤثر على الأسواق في الأيام المقبلة.

كان رد فعل السوق الأولي على الأخبار الصادمة في وقت سابق يوم الجمعة عن إطلاق النار على آبي هو الاندفاع إلى ملاذ الأصول، زارتفع الين جنبًا إلى جنب مع سندات الخزانة ، مع ارتفاع العملة بما يصل إلى 0.5٪ مقابل الدولار مع تكشف التفاصيل حول الهجوم المروع في مدينة نارا الغربية خلال الحملة الانتخابية يوم الأحد، وتم تأكيد وفاة رئيس الوزراء السابق علنا بعد حوالي ست ساعات.

بينما اقترح بعض المحللين الاستراتيجيين في السوق أن الين قد يوسع مكاسبه ويؤثر على الأسهم ليجبر المسؤولين الماليين على إعادة التفكير في سياسة البنك المركزي ، يرى الاقتصاديون إلى حد كبير أن التأثير المحتمل محدودًا.

ويأتي ذلك وسط أزمات اقتصادية تضرب ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحجم يفوق 5 تريليونات دولار.

وتواجه اليابان مصاعب اقتصادية هائلة أبرزها أزمة في الطاقة بسبب العقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، إلى جانب معاناة الاقتصاد الياباني من أزمة الديون السيادية وتراجع الين مقابل الدولار لأدني مستوى في 5 عقود، وكان الراحل آبي داعما رئيسيا لسياسة حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا المتمثلة في الحفاظ على أسعار الفائدة المتدنية لدعم النمو الاقتصادي ، وقد وصف البنك المركزي مؤخرًا بأنه شركة تابعة للحكومة.

وقال تومويشيرو كوبوتا ، كبير محللي السوق في شركة ماتسوي للأوراق المالية: “قد يكون لهذا تأثير على المدى المتوسط ​​إلى الطويل ، وستشهد الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الين وتراجعًا في أسعار الأسهم”.

أدت مسارعة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة واستعدادات البنك المركزي الأوروبي ليحذو حذوه مما جعل بنك اليابان يغرد بعيدا عن سرب أقرانه العالميين. وأدى ذلك إلى الضغط على البنك المركزي الياباني واختبر عزم الحكومة القلقة بشأن ضعف الين والاستياء الشعبي من ارتفاع الأسعار.