بلومبرغ: السلطات الأمريكية تزعم بوجود مخاطر لتغريدات ايلون ماسك على الأمن القومي

أشارت بلومبرغ إلى سعي الإدارة الأمريكية لضبط تصريحات إيلون ماسك التي اعتبرتها ودية إزاء روسيا لأنه أشار إلى حل دبلوماسي، ويأتي ذلك مع سعي إدارة الرئيس الأمريكي جوبايدن لضبط تغريدات ماسك بعد إثارة مخاوف بزعم تهديدها للأمن القومي.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد من تهديد ماسك مؤخرا بوقف خدمة شبكة أقمار ستارلينك في أوكرانيا، بدعوى أنها كلفته حتى الآن 80 مليون دولار، وهو موقف ينظر إليه المسؤولون الأمريكيون باعتباره أكثر انحيازا لروسيا التي تشن حربا ضد أوكرانيا منذ أواخر شباط/فبراير الماضي. وكان ماسك قد نشر في وقت سابق سلسلة تغريدات عبر موقع تويتر تحمل مقترحات اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وتعتبر أكثر انحيازا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من احتمال استحواذ ماسك بالتعاون مع عدد من المستثمرين الأجانب على شركة تويتر، بعد إعلانه مؤخرا التراجع عن قرار الانسحاب من صفقة الاستحواذ عليها مقابل حوالي 44 مليار دولار. وأضافت المصادر أن المناقشات مازالت في مرحلتها الأولى، في حين يدرس مسؤولو الحكومة الأمريكية وأجهزة المخابرات الوسائل والأدوات القانونية التي يمكن استخدامها في مراجعة أنشطة ماسك.

يدفع القلق بشأن تغريدات ماسك مسؤولي إدارة بايدن إلى استكشاف استخدام لجنة مراجعة سرية لتقييم مخاطر الأمن القومي لمصالح ماسك التجارية. ومع ذلك ، يقول الخبراء إن نشر لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة للتحقيق في تعاملات ماسك – بما في ذلك شرائه المعلق لـ تويتر بقيمة 44 مليار دولار – من غير المرجح أن ينجح وسيواجه تحديات قانونية. قد تكون هناك حجة حول نوع من مراجعة لجنة الاستثمار الاجنبي CFIUS ، لكنها ضعيفة ، وفقًا لإميلي كيلكريس ، الزميلة البارزة في مركز الأمن الأمريكي الجديد. وقالت إن اللجنة لن تتدخل إلا إذا كان المستثمرون الأجانب يأخذون حصة مسيطرة في الشركة الجديدة ، وهو أمر لا يبدو أن ماسك مستعد للسماح به. وقال كيلكريس إن لجنة الاستثمار الاجنبي تتمتع بالحق في النظر إلى المستثمرين الأجانب ، وليس ماسك. وقالت: “إذا كانت هناك مخاوف بشأن ماسك ، فإن لجنة الاستثمار الاجنبي هي أداة عشوائية لاتؤمن أرضية صلبة لمحاولة التعامل مع ماسك- وأظن أنها ستكون عرضة لتحدي قانوني”. أصبح المسؤولون الأمريكيون غير مرتاحين بشأن تهديد ماسك الأخير بالتوقف عن تزويد أوكرانيا بخدمة ستارلنك Starlink الفضائية وما يرون أنه موقف ودود مع روسيا. الأساس المنطقي لتدخل اللجنة هو أن ماسك قد حشد المستثمرين في قطر والمملكة العربية السعودية للمساعدة في تمويل الاستحواذ على تويتر، ومهمة اللجنة هي مراجعة عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات الأمريكية.

وتضيف بلومبرغ أن بعض المسؤولين الأمريكيين قد يشعرون بالقلق من المستثمرين الأجانب الذين يدعمون عرض ماسك للاستحواذ على تويتر ، بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال من المملكة العربية السعودية ، وبينانس القابضة المحدودة. – وهي بورصة للأصول الرقمية ويديرها مواطن صيني – وصندوق الثروة السيادية القطري ، كما قال المحلل في تراديشن غريغوري لافيت في تعليقات مكتوبة.