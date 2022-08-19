بلومبرغ: الرئيس الصيني والرئيس الروسي سيحضران قمة العشرين في نوفمبر

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو في مقابلة مع بلومبرغ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحضر إلى قمّة مجموعة العشرين التي يُفترض عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر في بالي في إندونيسيا بحضور الرئيس الصيني شي جينبينج أيضا.

وقال ويدودو لوكالة بلومبرغ للأنباء في حوار أجري الخميش “شي جينبينج سوف يأتي، الرئيس بوتين أبلغني أيضا أنه سوف يأتي”.

وتتولى إندونيسيا حاليا رئاسة مجموعة العشرين، وكان ويدودو قد دعا بوتين ولكن الكرملين لم يؤكد حتى الآن خطط الزعيم الروسي.

ولم تتمكن بلومبرغ من الحصول على تأكيد من مصادر روسية وصينية بشأن اعتزام بوتين وشي حضور القمة.

ونقلت أ ف ب أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أعلن الجمعة أنّه دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى قمّة مجموعة العشرين بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال ويدودو “دعوتُ الرئيس زيلينسكي إلى المشاركة في قمّة مجموعة العشرين”، ملمّحا إلى أنّه تمّ التوصّل إلى تسوية تفرض مشاركة كييف غير العضو في مجموعة العشرين المنقسمة بحدّة منذ غزو موسكو لأوكرانيا.

وواجهت إندونيسيا التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، ضغوطا كبيرة من الغرب بقيادة الولايات المتحدة لاستبعاد روسيا من المجموعة منذ بدء غزو أوكرانيا.

لكنّ جاكرتا قاومت الضغوطـ مؤكّدةً أنّ موقفها يتطلّب منها أن تظلّ “محايدة” وأنّ الرئيس الأميركي جو بايدن خصوصًا اقترح مشاركة أوكرانيا لتحقيق توازن.

وكتب الرئيس الأوكراني في تغريدة الأربعاء أنّ إندونيسيا وجّهت إليه دعوة لحضور القمّة بعد محادثة هاتفيّة مع نظيره الإندونيسي.

كما تحدّث ويدودو مع بوتين الخميس. وقال “في هذه المناسبة، شكر الرئيس بوتين لإندونيسيا الدعوة إلى قمّة مجموعة العشرين”.

وأوضح الرئيس الإندونيسي في خطاب عبر الفيديو أنّ الرئيس الروسي أكّد أنّه سيشارك في القمة المقرّرة في بالي في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتسعى إندونيسيا مثل معظم الدول الناشئة الكبرى، للحفاظ على موقف محايد، وقال ويدودو الجمعة إن إندونيسيا لن ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، ردا على طلب من الرئيس الأوكراني.

وأضاف “كرّرتُ، وفقا للدستور ومبادئ السياسة الخارجية الإندونيسية، أنّه يُحظّر إرسال أسلحة إلى دول أخرى”، مقترحا إرسال مساعدات إنسانية إلى كييف.

كانت الحرب في أوكرانيا ومجموعة العشرين على جدول أعمال اجتماع، الجمعة، بين الرئيس الإندونيسي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وشدد ويدودو على دور مجموعة العشرين في إفساح المجال للحوار ومعالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية للنزاع في أوكرانيا، داعيا في الوقت نفسه إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

وقال رئيس الوزراء الياباني “اتّفقتُ مع الرئيس (الإندونيسي) على أنّ الهجمات العسكرية ضد أوكرانيا غير مقبولة وأن انتهاك السيادة والسلامة الإقليمية بالقوة، والتخويف، ومحاولة تغيير الوضع الراهن بالقوة بشكل أحادي أمر لا يُمكن قبوله في أي منطقة”.

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