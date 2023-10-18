بلماضي وبن رحمة.. مفاجأة جديدة في كواليس منتخب الجزائر

رغم الأداء القوي الذي قدمه المنتخب الجزائري أمام نظيره المصري، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين الإثنين بمدينة العين الإماراتية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، إلا أن أحداثا غريبة عكرت صفو “محاربي الصحراء”.

المدرب جمال بلماضي المدير الفني للفريق الجزائري اشتبك مع لاعبه سعيد بن رحمة، أثناء خروجه من المباراة، ليثير استياءه وزملاءه والجماهير التي حضرت في ملعب هزاع بن زايد.

وحاول بلماضي تحية اللاعب أثناء خروجه من الملعب، لكن اللاعب تجاهله ليجذبه من قميصه.

لاحقا، رفض بلماضي التعقيب على الواقعة، ووصفها بأنها عادية، لكن اللاعب أخطر الفريق بأنه لم ينتبه بالفعل لرغبة المدرب في مصافحته، وأنه فوجئ برد فعل بلماضي.

في المقابل، قالت تقارير صحفية إن الجهاز الفني والإداري للخضر، حاول إنهاء الأزمة والصلح بيم بلماضي وبن رحمة، لكن المفاجأة كانت في رد فعل المدرب، الذي رفص الأمر.

ونبه الجهاز المعاون لخطورة الواقعة على مستقبل المنتخب الذي يستعد بعد فترة وجيزة لخوض غمار كأس الأمم الأفريقية، في المقابل كان المدرب منزعجا من نتيجة اللقاء، خاصة وأن المصريين لعبوا أكثر من ثلثي المباراة بنقص عددي بعد طرد لاعبهم محمد هاني.

شاهد لقطة سعيد بن رحمة وجمال بلماضي

لقطة بلماضي مع بن رحمة..



تعليق في الاستوديو على ما فعله مدرب الجزائر مع لاعبه #مصر_الجزائر#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/UaTdNzydoK — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 16, 2023