توفي سانجاي كابور، الملياردير الهندي البالغ من العمر 53 عامًا ورئيس مجلس إدارة شركة سونا كومستار العالمية لقطع غيار السيارات، بشكل مفاجئ أثناء مشاركته في مباراة بولو في نادي غاردز بولو بويندسور بعد أن لسعته نحلة داخل فمه. ويُعتقد أن سبب الوفاة هو سكتة قلبية قاتلة ناجمة عن لسعة نحلة في فمه، مما أدى إلى صدمة قوية ناتجة عن استجابة حساسية مفرطة. و كان كابور قد نعى قبل وفاته بساعات قليلة عبر الإنترنت، ضحايا حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية المأساوي الذي وقع أمس.

Terrible news of the tragic Air India crash in Ahmedabad. My thoughts and prayers are with all the families affected. May they find strength in this difficult hour. 🙏 #planecrash — Sunjay Kapur (@sunjaykapur) June 12, 2025

كان سنجاي كابور، البالغ من العمر 53 عامًا، وهو صديق الأمير ويليام، قد انهار أمام زملائه المذعورين خلال المباراة أقيمت في نادي غاردز بولو في وندسور أمس. ووقعت الحادثة لكابور أثناء لعب فريقه أوريوس مباراة نصف نهائي كأس كارتييه كوينز ضد فريق سوجان إنديان تايجرز.

ويُعتقد أن كابور، المولود في الهند، قد أصيب بنوبة قلبية قاتلة بعد لسعة في فمه، مما قد يؤدي إلى صدمة حساسية مفرطة. اشتهر كابور كشخصية نافذة في مجتمع الأعمال الهندي، ويُعرف بقيادته ورؤيته في مجال صناعة السيارات، خاصةً في قطاع السيارات الكهربائية. شغل أيضًا مناصب قيادية في رابطة مصنعي مكونات السيارات في الهند ومجلس التصنيع التابع لاتحاد الصناعات الهندية. كان كابور، خريج جامعة باكنغهام، متزوجًا من عارضة الأزياء ورائدة الأعمال السابقة بريا ساشديف كابور، وأنجب منها ابنًا. وفي بيان لها، قالت سونا كومستار: “نشعر بحزن عميق لوفاة رئيس مجلس إدارتنا، سنجاي كابور، المفاجئة. تزوج خريج جامعة باكنغهام من بريا ساشديف كابور، عارضة أزياء ورائدة أعمال سابقة، وأنجب منها ابنًا يُدعى أزارياس كابور وُلد عام ٢٠١٨.

Deeply saddened at the passing of @sunjaykapur : he passed away earlier today in England: a terrible loss and deepest condolences to his family and to his colleagues @sonacomstar …Om Shanti — SUHEL SETH (@Suhelseth) June 12, 2025