استمراراً لمشروع الرقمنة في التعاملات الحكومية بهدف تقديم و تسهيل خدمات القطاع البلدي على المواطنين و المستثمرين أطلقت منصة”بلدي” خدمة الدفع الإلكتروني كأحد الحلول الجديدة لسداد رسوم خدمات البلدية.

حيث ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في منصة “بلدي” في بيان صحفي أنها أطلقت خدمات الدفع الإلكتروني عبر المنصة، بالتعاون مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، وذلك في إطار حوكمة المعاملات البلدية وتسهيل إجراءات دفع رسوم الخدمات البلدية على المستفيدين في قطاع الأعمال أو الأفراد.

وتُمَكن خدمات الدفع الإلكترونية الجديدة المستفيدين عبر منصة “بلدي” من سداد رسوم الخدمات البلدية من خلال “أبل باي” أو بطاقة مدى، أو الفيزا، أو ماستركارد، بالإضافة إلى خدمة إصدار فاتورة سداد المتاحة مسبقًا.

وتأتي خدمات الدفع الجديدة في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحقيق استراتيجيتها الرقمية وتمكين علميات التحول الرقمي في تقديم الخدمات البلدية وفق أعلى معايير الجودة، من خلال إثراء تجربة العميل عبر نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، ورفع جودة خدمات المدينة الرقمية، وتحسين جودة وكفاءة المنظومة البلدية.