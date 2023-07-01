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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بلدنا القطرية ترفع حصتها في جهينة المصرية إلى 15.03%

رفعت شركة بلدنا أكبر منتج للأغذية ومنتجات الألبان والعصائر في قطر حصتها في شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى 15.03%

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رفعت شركة بلدنا للصناعات الغذائية حصتها في شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى 15.03%

رفعت شركة بلدنا للصناعات الغذائية؛ أكبر منتج للأغذية ومنتجات الألبان والعصائر في قطر، حصتها في شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، حديثاً، إلى 15.03 بالمئة.

وذكرت شركة بلدنا في بيان، أمس الجمعة، أنها اشترت 600 ألف سهم بنحو 7.4 مليون جنيه مصري (239.5 ألف دولار) في جهينة.

وأضافت “تستند قراراتنا الاستثمارية إلى تحليل دقيق للسوق الذي نسعى إلى الدخول اليه، ويعد السوق المصري الذي يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة سوقاً كبيراً وواعداً لقطاع الأغذية والمشروبات. كون جهينة شركة رائدة في السوق، فمن المتوقع أن تحقق عوائد أكبر في ظل نمو السوق المتوقع وتوفر شبكة توزيع قوية”.

وكانت “بلدنا”، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، بدأت في شراء حصص في جهينة المصرية من خلال مجموعة من المعاملات كان أولها بتاريخ 13 يوليو/تموز 2021 وأيضاً في 6 مارس/آذار الماضي وصلت فيها “بلدنا” إلى حصة 5 بالمئة في أسهم رأسمال شركة جهينة، كما استمرت بعد ذلك في مواصلة عمليات الشراء، لترفع بذلك حصتها في رأسمال شركة جهينة ولتصل اليوم إلى أكثر من 95.44 مليون سهم؛ أي ما يعادل 10.138 بالمئة من إجمالي نسبة رأسمال جهينة، لتبلغ قيمة الاستثمارات في الشركة المصرية 138.7 مليون ريال.

السلطات المصرية تفرج عن مؤسس شركة جهينة وابنه

وشركة جهينة للصناعات الغذائية شركة مصرية متخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر وكذلك منتجات الطهي. ومنذ تأسيس الشركة في 1983، احتلت مرتبة الصدارة بأسواق الألبان والعصائر في مصر وتوسعت في أسواق الشرق الأوسط.

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