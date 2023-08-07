بلتون المصرية تعتزم الاستحواذ على شركة كاش

(موقع زاوية عربي) – أعلنت شركة بلتون المالية القابضة المصرية في بيان اليوم الإثنين عن استعدادها لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة كاش للتمويل متناهي الصغر بعد حصولها على عدم ممانعة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية.

وكانت الشركة العاملة في قطاع الخدمات المالية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقعت مذكرة تفاهم نهاية يوليو/تموز الماضي، بهدف الاستحواذ على إحدى الشركات المصرية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر (كاش).

وقالت بلتون في بيانها إنها حصلت على “عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية للسير في إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة كاش للتمويل متناهي الصغر”.

وتتوسع الشركة التي تأسست في العام 2006 في خدماتها منذ استحوذت شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية على أكثر من 55 بالمئة من أسهمها في أغسطس/آب من العام الماضي.

أما كاش للتمويل متناهي الصغر، فهي شركة تعمل في صعيد مصر ومقرها المنيا، وتأسست في 2020، وفق بيانات حسابها على لينكد إن ووسائل إعلام محلية.

وقالت بلتون في بيانها إن إتمام الصفقة مشروط بنتائج الفحص النافي للجهالة.

وبلتون المالية القابضة إحدى أكبر المؤسسات المالية في مصر ولها فروع في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، وتعمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية كالتمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتأمين والتمويل العقاري والتخصيم وغيرها.