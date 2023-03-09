أعلنت بلاك لين” العالمية Blacklane ، وهي شركة خدمة تأجير السيارات مع سائق في أكثر من 50 دولة حول العالم ، عن إطلاق أول أسطول سيارات كهربائي بالكامل في مدينة دبي. ويأتي هذا تعزيزاً لما تقوم به “بلاك لين” من جهود استثنائية للحفاظ على البيئة باستخدام المركبات الكهربائية، وتتماشى مع مبادرة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتزامناً مع إعلان 2023 “عام الاستدامة” في دولة الإمارات.

المهمة التي تسعى لتحقيقها شركة “بلاك لين” Blacklane هي تقديم خدمات عالمية بمستوى راقٍ يضمن الراحة التامة للعملاء، وذلك من خلال تقديم خدمات متكاملة وتجارب مميزة حول العالم، وأن تكون مصدر الهام لمستقبل أفضل.

تقدم الشركة مجموعة من خدمات النقل مع السائق بما في ذلك رحلات الذهاب والعودة، والتوصيل من وإلى المطار، مع خدمة حجوزات فورية بالساعة وبشكل يومي داخل مدينة دبي ، بالإضافة إلى حجوزات الرحلات بين الإمارات والتي تتم في غضون 60 دقيقة. كما وتم إطلاق (الخدمة عند الطلب) حديثًا وتتوفر في كل من مركز دبي المالي العالمي DIFC، ووسط مدينة دبي، وحي دبي للتصميم d3، والخليج التجاري، ومطار دبي الدولي، مع خطط للانتشار في جميع أنحاء المدينة في وقت لاحق من هذا العام.

يتم تحديد أسعار “بلاك لين” Blacklane بشفافية ووضوح في وقت الحجز عبر تطبيق الهاتف المحمول مع ضمان الراحة والخدمة المميزة في كل مرة سواءً للرحلات القصيرة أو السفر داخل الإمارات.

و تحدث نيكولاس سوكيل، المدير العام ل “بلاك لين” في دولة الإمارات العربية المتحدة: “لقد نجحنا في خدمة مئات الآلاف من العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط في السنوات الخمس الماضية. وقد تم اعتماد جميع السائقين لدينا من خلال أكاديمية “بلاك لين” لتدريب السائقين. مما يضمن استعدادهم التام لتزويد ضيوفنا برحلة راقية ومريحة. ونفخر بتقديم أسطول كهربائي بالكامل، كجزء من التزامنا تجاه البيئة والذي سيقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون. ومع إطلاق خدمة (الحجزعند الطلب) سوف نقدم تجربة لا مثيل لها للعملاء في السير خطوة للأمام نحو مستقبل أكثر استدامة