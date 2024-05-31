تمول شركات وول ستريت عادة الحملات الرئاسية الأمريكية وحاليا تبرز الشركتان اللتان تديران أكثر من 11 تريليون دولار وهما بلاك روك وبلاكستون، ويتضح ذلك حاليا مع سخاء تمويل شركة بلاك روك لحملة جو بايدن للرئاسة الأمريكية التي ستجري في نوفمبر القادم، وذلك استكمالا لعلاقتها الوثيقة مع الرئيس الأمريكي بايدن بحسب بلومبرغ، فيما تدعم بلاك ستون حملة ترامب وتمولها بسخاء. وتنال هذه الشركات الكبرى مكافآت من البيت الأبيض من خلال إصدار قرارات وتعيينات مفيدة لها.

ما هي شركة بلاك‌ روك؟

تعد شركة بلاك‌ روك BlackRock أكبر مدير للأصول في العالم، بإجمالي أصول تحت إدارتها تزيد عن 10 تريليون دولار، ( حتى يناير 2022). ولدى شركة ادارة الاستثمارات الأمريكية متعددة الجنسيات التي يقع مقرها في مدينة نيويورك أكثر من 70 فرعا في 30 بلد وعملاء في 100 بلد، وتأسست عام 1988، كشركة لإدارة المخاطر وإدارة أصول مؤسسية للدخل الثابت، وتشتهر بلاك روك بخدمات إدارة الأصول التي تقدمها، وهي متخصصة في الاستثمارات الخاملة (أو السلبية) مثل الأوراق المالية ذات الدخل الثابت وإدارة مخاطر الشركات. مع عملياتها في أكثر من 30 دولة وقاعدة عملاء تمتد لأكثر من 100 دولة، تعد الشركة لاعبًا رئيسيًا في عالم الاستثمار. تمتلك الشركة حصصًا كبيرة في شركات بارزة بما في ذلك أبل ومايكروسوفت وأمازون.

لاري فينك الرئيس التنفيذي لـ”بلاك روك” يرتبط بعلاقة قوية مع بايدن

لاري فينك الرئيس التنفيذي لـ”بلاك روك”-مع ترامب- رويترز

من هي شركة بلاكستون؟

بلاكستون هي أكبر مالك عقارات في الولايات المتحدة كما تدير واحدة من أكبر الاستثمارات بالأوراق المالية على مدار العقد الماضي، و استحوذ نشاطها العقاري على سوق العقارات التجارية، ولديها أكبر صندوق عقاري عالمي عبر قطاعات مثل المساكن، والضيافة، ومراكز البيانات. تعمل شركة بلاكستون بشكل أساسي في الولايات المتحدة وأوروبا وتُعرف بأنها أكبر شركة أسهم خاصة في العالم. على عكس بلاك روك، فإن الانتشار العالمي العالمي لشركة لبلاكستون ليس واسع النطاق ويتركز بالولايات المتحدة، لكنه يتميز بتركيز قوي على استثمارات الأسهم الخاصة. وتشارك الشركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة المالية، بما في ذلك إدارة الشركات المتعثرة، والعقارات، والاستثمارات في الأسهم.

ستيف شوارزمان مع ترامب، وحصل شوارزمان الرئيس التنفيذي لشركة بلاكستون، على راتب قارب مليار دولار، وكان بحدود 896.7 مليون دولار لعام 2023 فيما سبق ونال 1.26 مليار دولار عام 2022.- الصورة هولي آدامز – بلومبرج / غيتي إيماجز

يلفت ديفيد غريبر عالم الأنثروبولوجي والناشط الأناركي الأمريكي، في لقاء قبل وفاته بفيروس كورونا المستجد في سبتمبر 2020، إلى أن دونالد ترامب ينتمي إلى مجتمع العقارات والبناء في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو القطاع الذي انفصل عن قطاع المال بعد الأزمة المالية سنة 2008، وأدى هذا الانفصال إلى توليد معسكرين يمولون الساسة، ففي حين كانت هيلاري كلينتون تحصل على تمويل من معسكر قطاع المال وكانت تباهي بنيتها شن حروب، كما هو الحال مع بايدن، أصبح هذا القطاع يعتمد في بنيته على الحروب بحسب غريبر، وحين فاز ترامب الذي يكن الولاء للشركات الأمريكية وبالأخص لقطاع البناء والعقارات، وهو مجال لا صادرات خارجية له، كان يكرس اهتمامه بمجال العقارات والبناء، ومن ذلك الاهتمام جاءت فكرة بناء الجدار على الحدود مع المكسيك وإنهاء الحروب وانسحاب الجيش الأمريكي في سوريا والعراق وأفغانستان لكنه واجه ممانعة من مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع.

ويضيف غريبر أن الغريب مع ترامب هو أن قطاع العقارات اعتاد في السبعينيات دعم المرشحين اليساريين، وأدى تحالف بين مصالح قطاع العقارات والقطاع المالي تسهيلات في امتلاك المنازل فكان صعود الرهن العقاري الذي وصل إلى ذروته مع الأزمة المالية التي ساهم في حدوثها.

ويتعزز هذا الرأي من خلال تأكيد دونالد ترامب خلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأميركيين أنه المرشح الرئاسي الوحيد لانتخابات 2024، القادر على إنقاذ الولايات المتحدة من الديموقراطيين “ذوي النزعة الحربية” وكذلك “المتعصبين والأغبياء” في الحزب الجمهوري، مما يعزز توجهه في معارضة الحروب والإنكفاء للداخل الأمريكي، رغم أن ذلك لا يمثل غالبية توجهات الحزب الجمهوري. وعلى سبيل المثال تستفيد بلاك روك من إعادة بناء دمار الحرب في أوكرانيا ودول أخرى، وكانت بلاك قد دعمت صندوقًا استثماريًا بقيمة 15 مليار دولار لإعادة بناء أوكرانيا وستتكلف إعادة إعمار أوكرانيا ما يقرب من نصف تريليون دولار.