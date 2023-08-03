أكدت منصة “مساند” لخدمات العمالة المنزلية عدم إتاحة نقل خدمات العمالة المنزلية من فرد لفرد إذا كان لدى العامل بلاغ هروب من العمل.





وأوضحت المنصة أنه يشترط لنقل الخدمات لصاحب عمل جديد أن يكون العامل بحالة “صالح” وليس لديه بلاغ هروب، كما أن موافقة صاحب العمل ضرورية لإتمام هذا الإجراء.





وكانت أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أوعزت بـ إتاحة نقل “خدمات العمالة المنزلية” بين الأفراد عبر منصة مساند؛ مؤكدة أنه بإمكان الراغب بإجراء عمليات النقل، تنفيذها بشكل إلكتروني.

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