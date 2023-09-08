افتتحت بكين أول فرع لواحد من أضخم 4 بنوك مملوكة للدولة الصينية، وهو بنك الصين، في المملكة العربية السعودية.



وافتُتح بنك الصين، الثلاثاء الماضي، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رئيس البنك، ليو جين، والسفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، ومحافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، ومسؤولين آخرين، وفقا لصحيفة “غلوبال تايمز” الصينية.



وقال ليو إن “إنشاء فرع في المملكة العربية السعودية لخدمة التبادلات التجارية والاستثمارية يعد مبادرة قوية لتعزيز البناء عالي الجودة لمبادرة “الحزام والطريق” بقوة التمويل” .





وتابع أن “البنك سيواصل تحسين شبكة خدماته العالمية، وتقديم خدمات مالية عالية الجودة، مما يسهم في تعميق التعاون بين الصين والدول العربية، وبين الصين ومجلس التعاون الخليجي، وبين الصين والمملكة العربية السعودية”.

من ناحيته، اعتبر السفير الصيني لدى السعودية، تشن وي تشينغ، أن افتتاح أول فرع لبنك الصين في السعودية هو “ثمرة التطوير المستمر للعلاقات الودية بين الصين والمملكة العربية السعودية، ويشير إلى أن الصين تعترف بشدة بالتنظيم المالي للمملكة العربية السعودية وبيئة الاستثمار ومزايا الموقع، وهو ما يمثل مستوى جديدا من التعاون بين البلدين في مجال التمويل، مما سيوفر دعما أقوى للتعاون العملي الثنائي”.

دشن معالي محافظ #البنك_المركزي_السعودي "ساما" الأستاذ أيمن بن محمد السياري حفل افتتاح فرع بنك الصين المحدود بمدينة #الرياض، وحضر الحفل سعادة سفير @ChinaEmbKSA السيد تشن وي تشينغ، ورئيس بنك الصين والوفد المرافق له. pic.twitter.com/gfQn6ZVmQe — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) September 5, 2023

أما محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، فقد أكد أن “إنشاء الفرع يعد معلما آخر في تعميق التعاون العملي بين البلدين، وله أهمية كبيرة في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وسيواصل الجانب السعودي دعم وتسهيل تطوير شركة “BOC” وغيرها من الشركات الممولة من الصين في المملكة”.

Bank of #China, one of China’s four biggest state-owned commercial banks, opens first branch in Riyadh, capital of Saudi Arabia, which further expands use of #yuan in finance, bilateral trade. pic.twitter.com/2Gpa6fkkkl — DragonTV?䒕雅official (@ShanghaiEye) September 7, 2023