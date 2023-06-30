لماذا بكى المصريون ثاني أيام العيد؟

شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر، أمس الخميس، وفاة المعلم سليمان محمد عبد الحميد بأزمة قلبية أثناء عمله الإضافي كعامل بناء نتيجة أزمة قلبية ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وهو مدير مدرسة كان يرفض الدروس الخصوصية ولكن الحاجة أرغمته على عمل شاق على الشبان فكيف الحال مع رجل عمره 55 سنة؟

سادت حالة حزن وصدمة على عائلة الراحل الأستاذ سليمان وطلابه والمقربين لدى سماعهم خبر وفاته، ثاني أيام عيد الأضحى، بينما انتشرت منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنعي مربي الأجيال الذي يشهد له كل من يعرفه بحسن أخلاقه ومحبته وتواضعه وأمانته.

رحم الله هذا المعلم المحترم .. موته، أثناء عمله في البناء ليكفي أسرته مع أنه مدير مدرسة، شهادة فخر ونبل ورجولة له، ودليل إدانة لهذا العهد، الذي لا تعطي السلطة فيه للمعلمين من ما يستحقونه من مكانة وكسب مادي، فانفتح الباب أمام دروس خصوصية، ومن يرفضها من المدرسين عليه أن يتضور جوعا pic.twitter.com/5x97pIq9K4 — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) June 29, 2023

وذكرت تقارير أن نبأ رحيل المدرس أول العلوم ومدير مدرسة صفط الشرقية بمحافظة المنيا أثار عاصفة من الحزن لدى مصريون كثر، فهي قصة حزينة تحمل أوجاع مدير مدرسة لا يكفيه راتبه وفي ذات الوقت يرفض الدروس الخصوصية ويعمل كعامل بناء حتى أثناء عطلة العيد حيث من المفترض أن يمضيها الراحل مع عائلته وأقاربه.

وقالت صحيفة “رأي اليوم” إن الأستاذ سليمان إنسان مكافح مجتهد، محبوب من الطلبة، وكان مثالاً للمعلم ذو الضمير. لم يرد -حسب شهود عيان- سائلاً ولا طالباً. وآمن بأن الدروس الخصوصية حرام، فرفض العمل في “السناتر”، وأبى الدخول إلى عالم الدروس الخصوصية، وأراد أن يعيش عيشة راضية ويكفي احتياجات بيته في ظل الأسعار المرتفعة، فبحث عن عمل آخر، لكنه لم يجد، على الرغم من قدرته على إعطاء دروس خصوصية يجني منها الكثير.

مدير المدرسة (كان مدرس علوم) واضح علي ايديه الشقا

وعلي ملامحه انه شايل هموم جبال ..فكرة ان هو نازل يشتغل عامل بناء في اجازة العيد ويتوفي ب أزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثر فيا وقلبي اتوجع حقيقي ..احنا آسفين لحضرتك . الراجل الشريف دا اسمه الأستاذ الفاضل سليمان محمد عبدالحميد pic.twitter.com/FJLoIKiMCb — Hossam Elyamaney (@HossamElyamane5) June 30, 2023

اضطر “حضرة المحترم” سليمان أن يعمل عامل بناء، يحمل الرمل والطوب على كتفه، رغبة في الكسب الحلال، وعمل لعدة أيام، فلم يتحمل جسده الهزيل قسوة الحجارة، “فمات كمداً وضعفاً”.

#الأستاذ_سليمان_عبدالحميد

الظروف التي أعيشها هذه الأيام تجبرني على التوقف عن الكتابة،

لكن ثمة ما يوجع ويحرق قلبي ويجري دمعي، ويجبرني على الكتابة!



من أجلك أيها البطل (ومن أجلك فقط) يا أستاذ سليمان،

أخرج من عزلتي وأوجاعي لأحكي للناس عنك!



حدثوا أولادكم عن الأستاذ سليمان،

علموا… pic.twitter.com/8BPuwOaERJ — Malcom X (@MalcomX56797032) June 30, 2023

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين آلمتهم قصة الأستاذ سليمان هاشتاكاً بعنوان “عامل بناء” رثوه بما يليق به.

وقال السفير فوزي العشماوي إنه لم يحزنه خبر في الآونة الأخيرة مثلما أحزنه خبر وفاة مدير مدرسة في المنيا أثناء قيامه بعمل إضافي كعامل بناء.

ابكيتنا وهذا حال الغالبيه المطحونه في تراب هذا البلد الغني بكل مافيه لفئه محدده

نسأل الله أن يمهد له طريق الرحمة والمغفرة وان يرزقه شفاعة نبيه البقاء لله 🤲 pic.twitter.com/C89Yau1HnT — محمود ابراهيم 🇰🇼 🇸🇦 🇪🇬 🇶🇦 (@houda5858) June 30, 2023

وأضاف أن قصة الأستاذ سليمان تعكس حال ملايين المصريين الذين أصبحت دخولهم لا تكفي لأساسيات الحياة فاضطروا للعمل في وظيفتين وثلاث وظائف حتى ولو كان الثمن حياتهم.

وتابع “المرحوم سليمان عبد الحميد.. مشهود له بالسيرة الحسنة من تلاميذه وأهل بلدته أضاف للجهد العقلي والنفسي في مهنة التدريس والتعليم جهداً بدنياً كبيراً بالعمل كعامل بناء، وهو ما يبدو أنه كان المتاح أمامه فلم يتحمل جسده وقلبه هذا الضغط فرحل بأزمة قلبية تاركاً أسرته في مهب الريح، وتركنا جميعاً خاصة من يملك القرار في قفص الاتهام”.

وأضاف أنه لا يعلم بلداً آخر يعامل فيه المعلم بهذه الطريقة مهما كانت ظروفها الاقتصادية، بل يحاط بكل مظاهر التكريم والرعاية المادية والأدبية حتى يخرج للوطن مواطنين صالحين جاهزين لتحمل مسئولية بناء الوطن.

واقترح أن نتعاون جميعاً لمساعدة أسرة الراحل الكريم خاصة لو كان له زوجة وأولاد يرعاهم.

وقال إن التأثر والاهتمام الكبير الذي حظي به خبر وفاة المرحوم سليمان عبد الحميد سواء في المواقع الاخبارية أو على صفحات ومواقع السوشيال ميديا، يعيد التأكيد على الفجوة الكبيرة في ترتيب الأولويات بين الدولة والحكم من جهة والشعب من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الحكم يولي الحجر جل اهتمامه والشعب ينادى بالاهتمام بالبشر.

وأضاف “لقد كان لافتا أن يتوفى مدير المدرسة ثاني ايام العيد وهو يعمل بمهنة عامل بناء ما يعني حقيقتين صادمتين وبائستين: الأولى أن راتب المعلم (مدير مدرسة وأستاذ علوم) لا يكفيه لإعالة أسرته مما يضطره لترك أسرته وأولاده في العيد والنزول للعمل، والثانية أنه لم يجد عملاً إلا في المقاولات كعامل بناء، الرجل لم يجد وظيفة كتابية أو إدارية أو انتاجية أو تجارية في دولة أوقفت تقريباً كل الأنشطة إلا المعمار وكأننا بالمعمار وبالعقار سندخل التاريخ!”.