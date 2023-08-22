فادي طنّوس by فادي طنّوس

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القيصر بكنباور أسطورة ألمانيا ليس بصحة جيدة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
بكنباور

قال لوثار ماتيوس، نجم المنتخب الألماني السابق، يوم الثلاثاء إن أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بكنباور ليس بصحة جيدة، لكن الأمل قائم في أن تتحسن حالته.

وتوّج بكنباور (77 عاما) بلقب كأس العالم 1974 كلاعب ضمن منتخب ألمانيا الغربية ثم توج باللقب كمدرب للمنتخب الألماني في نسخة 1990، وقد كان ماتيوس قائدا للمنتخب حينذاك.

وقال ماتيوس (62 عاما) في تصريحات لقناة “آر.تي.إل” التليفزيونية الألمانية: فرانز دائما ما كان يقول إن أهم شيء في الحياة هو الصحة. وهو لا يحظى بذلك في الوقت الحالي.

وأعلن ماتيوس أن بكنباور لم يحضر تجمعا للفائزين بلقب كأس العالم 1990، في تموز/يوليو الماضي، لأسباب صحية.

ويغيب بكنباور، الذي يتم عامه الـ 78 في 11 ايلول/سبتمبر المقبل، عن أعين الجمهور بشكل كبير منذ فترة.

وقال ماتيوس: نحن جميعا نتمنى له الصحة الجيدة، وأن يعود إلى سابق عهده بالمزيد من الطاقة. وبالطبع نتمنى أن يتحسن من جديد. هذه أكبر أمنية.

بيليه إلى مثواه الأخير

ولم يتمكن أسطورة ألمانيا من السفر إلى البرازيل لحضور جنازة صديقه بيليه في وقت سابق من العام الجاري.

وقال “القيصر” لصحيفة “بيلد آم سونتاج” الألمانية في ذلك الوقت :كنت أود الذهاب، لكن للأسف، حالتي الصحية لا تسمح بمثل هذه الرحلة الطويلة. قلبي مع صديقي في رحلته الأخيرة.

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