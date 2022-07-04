بكلفة 500 مليار، دار الأركان تبدأ بأعمال سيدار أضخم مشروع في البوسنة

تشرع“دار الأركان”، الشركة العقارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، بتنفيذ خططها لتطوير “سيدرا” بكلفة 500 مليار ريال سعودي وهو أضخم مشروع في البوسنة ويتألف من منازل سكنية وبيوت للعطلات.

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يعد سيدرا أول المشاريع السكنية الفاخرة في أوروبا ضمن محفظة “دار الأركان”، ويقدم للملاك فرصة قيّمة لامتلاك منزلهم الثاني في وجهة خلابة مفعمة بالهدوء والسكينة، ضمن دولة متصاعدة الأهمية وباتت اليوم من أبرز وجهات الاستثمار والعطلات، وتتمتع بموقع حيوي في قلب القارة الأوروبية بحسب بيان صحفي.

وتعكف“دار الأركان” على السير بخطط تطوير المشروع بخطى حثيثة بعد أن أرست مؤخراً عقداً على المورد المحلي في البوسنة، لتنفيذ كافة أعمال البنية التحتية ضمن موقع المشروع بالكامل.

ومن المتوقع استكمال هذه الأعمال في غضون 18 شهراً، لتمهد الطريق لانطلاق المراحل التالية من تنفيذ هذا المشروع العقاري الطموح.

وعن سيدرا، أول مشروع لها في أوروبا يوضح زياد الشعار، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دار الأركان للتطوير العقاري بالقول: “تحرص ’دار الأركان‘ على المضي قدماً في تنفيذ مشروع ’سيدرا‘ في البوسنة وفق الجدول الزمني المحدد. وتسعدنا الثقة التي وضعتها وزارة الأشغال العامة في شركتنا لتشييد مشروع فاخر وفق أرقى المعايير، وبالتعاون مع شركاء محليين يمتلكون خبرة واسعة في هذا المجال. وباعتبارنا شركة سعودية، نحرص على إقامة علاقات وثيقة مع قطاعي العقارات والبناء في البوسنة، ودعم فرص الاستثمار المحلية والدولية لتكون محركات للنمو الاقتصادي في البلاد”.