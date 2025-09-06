بكلفة تزيد عن مليار دولار … ترامب يغير تسمية وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب

فريق التحرير by فريق التحرير

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً في الداخل الأمريكي وحول العالم فيما انتقد بعض السياسيين والخبراء الأمريكيين الخطوة، واعتبرها بعضهم “طفولية” أو “لعبة سياسية باهظة الكلفة”، خاصة أن تقديرات تكلفة التنفيذ قد تصل إلى أكثر من مليار دولار. ووقع ترامب الأمر التنفيذي يوم الجمعة في المكتب البيضاوي بحضور الوزير بيت هيغسيث الذي أصبح يحمل لقب “وزير الحرب” وأشار ترامب إلى أن الاسم الجديد “أكثر ملاءمة في ضوء وضع العالم راهناً”، وأنه “يبعث رسالة نصر. يسمح هذا القرار باستخدام تسمية “وزارة الحرب” رسمياً إلى جانب الاسم الأصلي في جميع المراسلات والاتصالات الرسمية، لكنه يحتاج إلى موافقة الكونغرس لإجراء تغيير قانوني كامل ودائم. أكد ترامب أن سبب التغيير هو إضفاء المزيد من الروح الهجومية، واعتبر أن اسم “الدفاع” أصبح دفاعياً أكثر من اللازم، بينما اسم “الحرب” يعكس القوة ويستعيد تاريخ المؤسسة العسكرية الأميركية فيما أشار وزير الحرب الجديد بيت هيغسيث إلى أن التغيير “يعزز روح المحارب” ويعيد رمزية القيادة العسكرية كما كانت قبل عام 1949.

من المرجح أن يتكلف تغيير أسماء مئات وكالات البنتاغون، وقرطاسياتها، وشعاراتها، ولوحاتها، وغيرها من اللافتات في وزارة الدفاع، بالإضافة إلى قواعدها حول العالم، مليارات الدولارات. وقد تُلحق هذه التكلفة ضررًا بالغًا بجهود الإدارة لخفض إنفاق البنتاغون وهدر موارده.

