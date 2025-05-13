بقيمة 350 مليون درهم مشروع تجاري فاخر في أرجان  دبي

أعلنت شركة بروسبيكت، وهي شركة استثمار واستشارات عقارية مقرها دبي ، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة ملك العقارية ، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة ملك العالمية ، وهي مجموعة صناعية عالمية متنوعة تقوم بتوسيع محفظتها العقارية الدولية . تهدف هذه الشراكة إلى تطوير مشروع تجاري فاخر وفريد من نوعه في دبي تحت اسم “ذا إل إكس” ، والمقرر إنشاؤه في قلب منطقة أرجان.

وتشمل هذه الشراكة الاستراتيجية أيضًا مجموعة ون بروكر ، وهي وكالة عقارية حائزة على جوائز وتركّز على تطوير المشاريع ، لتكون الشريك الحصري في مبيعات المشروع . ويُعد هذا الاتفاق خطوة بارزة نحو إعادة تشكيل المشهد العقاري التجاري في دبي ، حيث أقيمت مراسم التوقيع بتاريخ 7 مايو في مطعم MayaBay بفندق جميرا النسيم ، دبي .

بالأرقام

٤.٧٪: معدل النمو السنوي المركب المتوقع لقطاع الإنشاءات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مليارات درهم إماراتي: قيمة مبيعات الوحدات السكنية التي حققتها مجموعة ون بروكر.

٧١: عدد الوحدات المكتبية الفاخرة في “ذا إل إكس”.

الربع الأول من عام ٢٠٢٧: الإطار الزمني المتوقع لتسليم “ذا إل إكس”.

وقال روهيت فيرما، الشريك المؤسس لشركة بروسبيكت : “نفخر في بروسبيكت بشراكتنا مع شركة ملك العقارية – الذراع العقاري لمجموعة ملك العالمية المعروفة بابتكاراتها وانتشارها الواسع وريادتها في العديد من القطاعات عبر أربع قارات . تتماشى رؤيتنا بشكل كبير مع شركائنا ، ونسعى معًا لإنشاء مساحات عمل عالية الأداء مصممة خصيصًا للجيل الجديد من رواد الأعمال . تُعد أرجان من المناطق الناشئة الواعدة في دبي ، مع تدفق مستمر من المشاريع السكنية والفندقية . ومن خلال مشروع ذا إل إكس ، سنقدم إضافة نوعية إلى المشهد العقاري في أرجان ، من خلال توفير مكاتب ومساحات تجزئة تلبي فجوة كبيرة في السوق . إن موقع المشروع المركزي وقربه من الطرق السريعة والمجتمعات القائمة والمناطق التجارية الرئيسية يجعله وجهة مثالية للأعمال المستقبلية . نعتقد أن ذا إل إكس سيصبح عنوانًا مميزًا للشركات الحديثة في دبي ، ونتطلع قدمًا إلى هذه الرحلة مع ملك العقارية .”

وقال نواب شاجي الملك ، رئيس مجلس إدارة مجموعة ملك العالمية : “يسعدنا الشراكة مع بروسبيكت بينما نواصل توسيع محفظتنا العقارية المتميزة . بعد مشروع Zim Cyber City ، وهو مشروعنا متعدد الاستخدامات في هراري ، زيمبابوي ، ومجمع عجمان الرياضي الممتد على مساحة مليون قدم مربع ، نحن متحمسون لاستكشاف السوق العقاري التجاري في دبي ، والذي يشهد نموًا هائلًا . وبفضل التعاون الاستراتيجي مع بروسبيكت ، نحن واثقون من أن مشروع ذا إل إكس سيكون وجهة مفضلة لرواد الأعمال والتجار والمستثمرين الذين يبحثون عن المكانة والعملية معًا.”

وأضاف عمر بن فاروق ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة One Broker Group:

” نفخر بقيادة عمليات البيع في هذا المشروع البارز . يمثل ذا إل إكس مستقبل التطويرات التجارية ، حيث يلتقي التصميم مع الوظيفة ، وحيث تزدهر الأعمال . إن النمو السريع لمنطقة أرجان وترابطها مع باقي المدينة يجعل من هذا المشروع فرصة استثنائية . لقد أبرمنا صفقات بيع سكنية بأكثر من 7 مليارات درهم ، ونرى أن القطاع التجاري في المناطق غير المستغلة مثل أرجان يملك إمكانات نمو هائلة . تبحث الشركات عن بيئات مكتبية مرنة وراقية ، وذا إل إكس يقدّم ذلك تمامًا . بفضل التشطيبات الفاخرة ، ودمج المساحات التجارية والمطاعم ، سيقدم المشروع بيئة متكاملة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين على حد سواء .”

صُمّم مشروع ” ذا إل إكس ” لتلبية متطلبات الشركات الحديثة ، ويضم 71 وحدة مكتبية بوتيكية ومساحات تجارية واسعة ، مع شرفات فسيحة ، وتشطيبات راقية ، ومركز مخصص للمأكولات والمشروبات . يجمع المشروع بين التصميم العصري الأنيق والوظائف التجارية العملية . حاليًا في مرحلة البيع على الخارطة ، ويُتوقع تسليمه في الربع الأول من عام 2027 .

يتميز المشروع بإمكانية وصول سلسة إلى شارع الشيخ زايد ، ما يوفر له اتصالًا ورؤية لا مثيل لها ، ويجعل منه عنوانًا تجاريًا مثاليًا في مجتمع سريع النمو .

كما يتماشى المشروع مع استراتيجية بروسبيكت طويلة الأجل للاستثمار في مشاريع جاهزة للمستقبل ، تقودها التصاميم المبتكرة وتتمتع بإمكانات نمو عالية في أنحاء دبي . وتعزز هذه الشراكة التزام شركة ملك العقارية بتنويع محفظتها العقارية في دولة الإمارات ، كما تعزز من سمعة بروسبيكت المتنامية في قيادة الاستثمارات العقارية البارزة في الأحياء الناشئة .