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Posted inأخبار أريبيان بزنساستثمارصناعةطاقة

بقيمة 12 مليار دولار، أكوا باور تعلن اكمال صفقة استحواذ جازان على مشروع تغويز

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أعلنت شركة “أكوا باور” في افصاح عبر موقع “تداول السعودية” اليوم عن استكمال استحواذ شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة على المجموعة الثانية من الأصول لمشروع التغويز والدورة المركبة المتكاملة في جازان.

ويتضمن المشروع الاستحواذ على محطة التغويز والدورة المركبة المتكاملة بقيمة 12 مليار دولار من شركة أرامكو. وتم الانتهاء من الاستحواذ على المجموعة الأولى من الأصول للمشروع بتاريخ 27 أكتوبر 2021.

ويجمع هذا المشروع المشترك كلاً من أرامكو وأكوا باور وإير برودكتس وإير برودكتس قدره، حيث تمتلك أكوا باور حصة قدرها 25% من إجمالي أسهمه. ويأتي ذلك بعد الإغلاق المالي والذي تم بتاريخ 18 تشرين الأول / أكتوبر 2021.

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