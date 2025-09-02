بقيمة 100 مليون دولار وضع حجر الأساس لمشروع “إن إتش” في رأس الخيمة

وضعت شركة آر آر إس للتطوير الدولي حجر الأساس لمشروع مجموعة إن إتش إن إتش رأس الخيمة، الذي شهد إقبالاً استثنائياً منذ إطلاقه بقيمة 100 مليون دولار. ويتم تطوير المشروع بالتعاون مع مجموعة فنادق ماينور، ليقدم ولأول مرة علامة فنادق ومنتجعات مجموعة إن إتش العالمية في جزيرة المرجان. ويأتي ذلك بعد نجاح أول مشروع سكني يحمل العلامة التجارية في دولة الإمارات ، الواقع في نخلة جميرا بدبي. وخلال حفل وضع حجر الأساس، صرّح راكيش ميرشانداني، الشريك المؤسس لشركة آر آر إس الدولية للتطوير وشريك في شركة آر آر إس لإدارة رأس المال قائلا: “إن وضع حجر الأساس اليوم ليس مجرد بداية لمرحلة البناء، بل هو انطلاقة فصل جديد لمشروع استثنائي، واحتفاء بالإقبال الكبير الذي شهدناه منذ الإعلان عنه. لقد تجاوزنا التوقعات عند الإطلاق، ونحن ممتنون لثقة المستثمرين بعلامة مجموعة إن إتش وبإمارة رأس الخيمة كوجهة عالمية للحياة العصرية. ” ويضم المشروع 121 غرفة فندقية و36 شقة تحمل العلامة التجارية، ليقدم مزيجاً من الضيافة الفندقية الفاخرة وأسلوب المعيشة العصري، مع إطلالات بحرية، وتصاميم داخلية راقية، ومجموعة متكاملة من المرافق الفاخرة. كما يتميز المشروع بتصميمه غير التقليدي الذي يمزج بين رفاهية استوائية وسحر الصحراء من أركيبلان للاستشارات المعمارية والهندسية التي ترجمت الرؤية التصميمية لشركة آر آر إس إلى واقع معماري مستوحى من حركة الأمواج، ليمنح الضيوف رابطاً متناغماً بين البحر والصحراء. أما التصاميم الداخلية الاستوائية من شركة بي 8 لخدمات الرسومات المعمارية المستقبلية ذ.م.م، فتتميز بالمساحات المفتوحة، والخضرة الغنية، والديكورات النابضة بالحياة، لتوفر ملاذاً منعشاً يعزز مفهوم التصميم الذكي والحياة العصرية بحسب بيان الشركة. تم تعيين شركة إتش إم كيه للاستشارات الهندسية كمهندس مسجل للمشروع، بالتعاون مع أركيبلان للاستشارات كاستشاري رئيسي. بينما تتولى شركة تطوير المشاريع المبتكرة ذ.م.م إدارة المشروع، وتقوم شركة أطلس ستار للركائز ذ.م.م بتنفيذ أعمال التأسيس. وحصد المشروع سلسلة من الجوائز المرموقة تقديراً لرؤيته وتصميمه، منها: أفضل مشروع متعدد الاستخدامات وأفضل تصميم معماري متعدد الاستخدامات في جوائز العقارات العربية 2025–2026، إلى جانب أفضل مشروع ضيافة في جوائز قادة العمارة، وترشيح لجائزة أفضل مفهوم تصميمي في جوائز التصميم الداخلي التجاري (سي آي دي) لعام 2025. من جانبه، قال سانجاي نارايانداس دواهان، الشريك المؤسس لشركة آر آر إس الدولية للتطوير ذ.م.م وشريك في شركة آر آر إس لإدارة رأس المال ذ.م.م (م ح): ” نحن نرى أن رأس الخيمة تمر بمرحلة تحول محورية. فمع الاستثمارات الضخمة بمليارات الدراهم في قطاعات السياحة والترفيه، بما في ذلك المنتجعات الترفيهية القادمة، تشهد الإمارة جذباً متزايداً على الساحة الدولية. هذا المشروع ينسجم مع هذه الرؤية، ويضع معياراً جديداً للسكن بعلامة تجارية والحياة المعتمدة على الضيافة في المنطقة. ”

