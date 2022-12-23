بقيمة تتجاوز 4.6 مليار ريال..سالك السعودية تستكمل شراء 35 بالمئة في أولام سنغافورة

أكدت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أنها استكملت صفقة الاستحواذ على 35.43% من شركة أولام الزراعية القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 4.65 مليار ريال بعد توقيعها اتفاقية الاستحواذ في شهر مارس الماضي.

شركة أولام الزراعية القابضة ومقرها في سنغافورة تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام.

للشركة نشاط في أكثر من 30 دولة حول العالم ولديها القدرة على مناولة أكثر من 40 مليون طن من السلع الغذائية سنويا.

الصفقة خطوة نحو الريادة في الأمن الغذائي

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الرئيس التنفيذي لمجموعة “سالك” المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح قوله إن الشركة استطاعت خلال الأشهر الماضية الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لاستكمال الصفقة.

أوضح الرميح أن الشركتين سوف تعملان على التكامل والتعاون المشترك للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء.

أضاف أن صفقة الاستحواذ تعد خطوة لتحقيق رؤية “سالك” نحو الريادة في مجال الأمن الغذائي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتطلعات رؤية المملكة 2030.

تنويع الاستثمارات

أهم الأهداف ضمن الصفقة هي رفع القدرات التجارية وتكامل الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية لضمان استدامة الغذاء والمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية في الدول ذات الميز النسبية.