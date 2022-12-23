.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنساستثمارالسلعتجارةدولزراعةشركاتشركات

بقيمة تتجاوز 4.6 مليار ريال..سالك السعودية تستكمل شراء 35 بالمئة في أولام سنغافورة

شركة أولام الزراعية القابضة ومقرها في سنغافورة تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام.
.ط by

أكدت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أنها استكملت صفقة الاستحواذ على 35.43% من شركة أولام الزراعية القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 4.65 مليار ريال بعد توقيعها اتفاقية الاستحواذ في شهر مارس الماضي.

  • شركة أولام الزراعية القابضة ومقرها في سنغافورة تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام.
  • للشركة نشاط في أكثر من 30 دولة حول العالم ولديها القدرة على مناولة أكثر من 40 مليون طن من السلع الغذائية سنويا.

الصفقة خطوة نحو الريادة في الأمن الغذائي

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن الرئيس التنفيذي لمجموعة “سالك” المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح قوله إن الشركة استطاعت خلال الأشهر الماضية الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لاستكمال الصفقة.

أوضح الرميح أن الشركتين سوف تعملان على التكامل والتعاون المشترك للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء.

أضاف أن صفقة الاستحواذ تعد خطوة لتحقيق رؤية “سالك” نحو الريادة في مجال الأمن الغذائي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتطلعات رؤية المملكة 2030.

اقرأ أيضا

ما مدى تأثير رفع أسعار الفائدة على اقتصادات دول الخليج

نمو الطلب من الصين..الصادرات النفطية السعودية تتجاوز تريليون ريال في الأشهر العشرة الأولى من 2022

“اشتري الآن وادفع لاحقًا” … كيف استهدف هذا النظام ذوي الدخول المنخفضة؟

تنويع الاستثمارات

أهم الأهداف ضمن الصفقة هي رفع القدرات التجارية وتكامل الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية لضمان استدامة الغذاء والمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية في الدول ذات الميز النسبية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا