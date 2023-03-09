ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

بقاء هازارد بين شروط زيدان قبل العودة لتدريب ريال مدريد

الشروط التي وضعها الفرنسي زين الدين زيدان

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

كشفت تقارير صحفية، عن شرط من الشروط التي وضعها الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، تمهيداً إلى العودة لتدريب نادي ريال مدريد الإسباني، من جديد.

إن مستقبل إدين هازارد لاعب ريال مدريد، مرتبط بشكل كبير بمستقبل زيدان مع الميرنغي.

واشترط زيدان بقاء النجم البلجيكي إيدن هازارد، وعدم رحيله عن صفوف الميرنغي، على الرغم أن الأخير يعيش فترة صعبة منذ انتقاله إلى ريال مدريد عام 2019 بسبب الإصابات المتكررة، التي تبعده عن الملاعب فترة طويلة.

وأكد التقرير أن استبعاد زيدان من تدريب منتخب فرنسا، جعله يفكر من جديد في كيفية العودة إلى تدريب أندية النخبة في أوروبا، وقد تأتي الفرصة بريال مدريد في ظل اهتمام منتخب البرازيل بالتعاقد مع الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي.

ورحل زيدان نهاية موسم 2021/2020 عن ريال مدريد، وظل بلا ناد منذ ذلك الحين، وكان يأمل في تولي تدريب منتخب فرنسا، لكن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرر الاحتفاظ بمدربه الحالي ديدييه ديشامب.

وفاز “زيزو” مع ريال مدريد بتسعة ألقاب في ولايته الأولى، منها ثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا (2016، 2017، 2018)، أما في الفترة الثانية حقق فقط لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

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