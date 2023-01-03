بفضل الحرب في أوكرانيا، الولايات المتحدة تقفز من المرتبة 48 إلى صدارة مصدري الغاز

تعادلت الولايات المتحدة مع قطر كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم العام الماضي ، وهو ما يمثل علامة فارقة في الصعود السريع لأمريكا كمورد رئيسي للوقود بحسب بلومبرغ التي أشارت إلى أن أزمة الطاقة العالمية وإنهاء اعتماد أوروبا على خطوط الأنابيب الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا، أدت إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي ، مما قد يساعد أيضًا في دعم بناء العديد من مشاريع التصدير الجديدة عبر ساحل الخليج في الولايات المتحدة.

وصدّر كلا البلدين 81.2 مليون طن في عام 2022 ، وفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ. في حين أن هذه زيادة متواضعة بالنسبة لقطر ، إلا أنها تمثل قفزة هائلة للولايات المتحدة ، التي بدأت فقط في تصدير الغاز الطبيعي المسال في عام 2016 ضمن مجموعة من الدول في المراتب الـ 48 الأدنى ، لكن الولايات المتحدة أصبحت بين عشية وضحاها قوة مهيمنة في قطاع تصدير الغاز. أدت ثورة الغاز الصخري ، إلى جانب استثمارات بمليارات الدولارات في مرافق التسييل ، إلى تحويل الولايات المتحدة من مستورد صافي للغاز الطبيعي المسال إلى مورد رئيسي.

(مخطط من فيجيوال كابتيالست حول دول تتنافس في تصدير الغاز)