بـ91 دولار للبرميل، نفط برنت يقفز مع قلق من العوامل الجيوسياسية

قفز نفط برنت لأكثر من 91 دولار للبرميل مساء اليوم السبت فيما وصلت في ختام تعاملات الجمعة بنحو 5 دولارات للبرميل الواحد للعقود الآجلة ليصل إلى نحو 91 دولارا للبرميل، وذكرت رويترز أن الحرب الدائرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل أحد أكبر المخاطر الجيوسياسية على أسواق النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

ورغم أن تدفقات النفط لم تتأثر بعد فإن المحللين والمراقبين للسوق يشيرون إلى أن تفاقم الصراع على نحو أكبر سيؤدي إلى نتيجتين رئيسيتين.

وأعلنت السعودية وروسيا عن تخفيضات طوعية في الإمدادات حتى نهاية عام 2023، مما دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر في أواخر سبتمبر أيلول قبل أن تدفعها مخاوف الاقتصاد الكلي إلى الانخفاض بشكل كبير مرة أخرى الأسبوع الماضي.