سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بـ9%، أسهم فيلبس تهوي بعد استدعاء أجهزة تنفسية قد تسبب السرطان

سامر باطر by سامر باطر

فيما شككت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في تقييم شركة فيلبس لمخاطر المرضى مع أجهزة تنفسية من شركة فيلبس التي وافقت على إجراء اختبارات إضافية انخفضت أسهم الشركة بأكثر من 9٪ في التعاملات الصباحية عقب انتشار تقارير عن إخفاء الشركة للمشكلة رغم عملها بمخاطر تسبب الأجهزة بالسرطان من سنوات عديدة.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) إنها لا تزال غير راضية عن الطريقة التي تعاملت بها شركة تكنولوجيا الرعاية الصحية الهولندية فيلبس مع عمليات سحب منتج تنفسي، وإنها يجب على الشركة إجراء اختبارات مخاطر إضافية.

وانخفضت أسهمها 9.6 بالمئة إلى 16.81 يورو بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة. وكانت هذه أحدث ضربة لشركة فيلبس بسبب سحب الملايين من أجهزة التنفس أثناء النوم وأجهزة التنفس، وهو الأمر المستمر منذ عام 2021. ووقتها وبعد اكتشاف خطر صحي محتمل مرتبط بجزء في أجهزة CPAP معينة وأجهزة ضغط BiPAP وأجهزة التنفس الصناعي الميكانيكية، أصدرت فيلبس Philips إشعارًا طوعيًا للسلامة الميدانية وقتها بخصوص أجهزة ضغط الهواء الايجابي المستمر ( CPAP ) واجهزة ضغط الهواء الايجابي ثنائي المستوى (BiPAP).

وكانت هذه الأجهزة تمتص المواد الكيميائية السامة وتدخلها إلى الرئتين وتسبب الربو وتلف الأعضاء والسرطان، وذلك بالرغوة المستخدمة لوقف الشخير التي تتسرب إلى الشعب الهوائية وتسبب السرطان.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي عن التوصل إلى تسوية مع القضاء الأمريكي بشأن عدد من القضايا المتعلقة باستدعاء أجهزة علاج انقطاع التنفس أثناء النوم.

وذكرت الشركة في بيان أن التسوية تشمل دفع 479 مليون دولار بشكل لتعويض المتضررين من أجهزتها في الدعوى الجماعية ضدها.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...