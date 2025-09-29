السيادي السعودي يستحوذ على إلكترونيك أرتس بصفقة تاريخية مع تحالف استثماري

أعلنت شركة إلكترونيك آرتس عملاق الألعاب الإلكترونية والترفيه التفاعلي، عن توقيعها اتفاقية نهائية للاستحواذ عليها من قِبل تحالف استثماري يضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، وشركة سيلفر ليك، وشركة أفينيتي بارتنرز. وتبلغ قيمة الصفقة 55 مليار دولار أمريكي نقدًا بالكامل، ما يجعلها أكبر استثمار نقدي في تاريخ صناديق الأسهم الخاصة. وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل مساهمو EA على 210 دولارات نقدًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 25% على سعر السهم غير المتأثر البالغ 168.32 دولارًا عند إغلاق السوق في 25 سبتمبر 2025. كما يتجاوز العرض السعر التاريخي الأعلى لسهم الشركة البالغ 179.01 دولارًا، مما يعكس جاذبية الصفقة للمستثمرين. وأوضحت EA أن الصفقة ستُمكّنها من تسريع الابتكار وتوسيع نطاق أعمالها عالميًا عبر دمج الخبرات وشبكات الشركاء الثلاثة في مجالات الألعاب والترفيه والرياضة. وسيدعم الكونسورتيوم خطط EA في دمج التجارب المادية والرقمية وتعزيز تفاعل الجماهير على مستوى عالمي.

الأثر على الأسواق والمستثمرين

الصفقة، التي وافق عليها مجلس إدارة EA بالإجماع، تعكس تزايد الاهتمام الدولي بأصول الترفيه الرقمي في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يعيد الاستحواذ تشكيل خريطة الملكية في قطاع الألعاب الإلكترونية، حيث يتمثل نفوذ الكونسورتيوم في قدرته على ضخ رؤوس أموال طويلة الأجل لدعم النمو والابتكار. المحللون يعتبرون أن السعر المعروض يعكس مضاعفات تقييم مرتفعة قياسًا بمعدلات القطاع، ويشكل رسالة ثقة بنموذج أعمال EA الذي يعتمد على الإيرادات المتكررة من الألعاب الرياضية (مثل FIFA وMadden NFL) والخدمات الرقمية. كما يتوقع أن يكون للصفقة أثر مباشر على مؤشرات ناسداك، باعتبارها واحدة من أكبر عمليات شطب الأسهم من التداول في الأعوام الأخيرة. تصريحات الشركاء قال تركي النويصر، نائب المحافظ ورئيس الاستثمارات الدولية في PIF: “يأتي هذا الاستثمار تماشيًا مع استراتيجية الصندوق في تعزيز حضوره العالمي في الصناعات المستقبلية. نرى في EA فرصة لتوليد قيمة كبيرة على المدى الطويل، خصوصًا عبر الجمع بين تقنياتها وقاعدة جماهيرها الواسعة”. أما إيغون دوربان، الشريك الإداري في سيلفر ليك، فقد أكد أن “إلكترونيك آرتس تمثل فرصة استثمارية فريدة لزيادة العوائد المستدامة، بالنظر إلى نموها القوي في الإيرادات والتدفقات النقدية الحرة”. بينما شدد جاريد كوشنر، الرئيس التنفيذي لشركة أفينيتي بارتنرز، على أن “التحالف الاستثماري سيسعى إلى رفع القيمة السوقية للشركة عالميًا عبر تسريع توسعها في الأسواق الناشئة”. تفاصيل وتوقعات الإغلاق من المقرر أن تُستكمل الصفقة في الربع الأول من السنة المالية 2027، رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية ومصادقة المساهمين. وبمجرد التنفيذ، ستخرج أسهم EA من التداول العام، لتصبح إحدى أكبر الشركات في قطاع الألعاب تحت ملكية خاصة. ويعيد هذا التحالف إحياء النقاش حول تأثير صناديق الثروة السيادية الأجنبية في وول ستريت، خصوصًا مع دخولها إلى قطاعات حساسة مثل الإعلام والترفيه الرقمي، وهو ما قد يخضع لمزيد من التدقيق التنظيمي. لكن في المقابل، يرى المستثمرون أن الصفقة تمثل تأكيدًا على القيمة المستقبلية لصناعة الألعاب، التي تجاوز حجمها عالميًا 200 مليار دولار، وتستعد لمرحلة جديدة من النمو المدعوم بالتحولات التكنولوجية والطلب المتزايد على الترفيه الرقمي.