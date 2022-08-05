سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالالأسهم

بـ5 مليارات دولار، فايزر ستستحوذ على شركة تقدم علاجات لأمراض الدم

سامر باطر by سامر باطر

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال بالاستناد إلى مصادر مطلعة أن شركة فايزر وصلت لمراحل متقدمة في مفاوضاتها للاستحواذ على غلوبال بلود ثيرابيوتكس-Global Blood Therapeutics– وهي شركة تقدم علاجات حيوية لأمراض الدم.

وسبق أن قامت شركة فايزر بعدد من عمليات الاستحواذ هذا العام ، بما في ذلك استحواذ بقيمة 11.6 مليار دولار على شركة (BHVN) في مايو ، وصفقة بقيمة 525 مليون دولار لشراء شركة ريفيرال ReViral للأدوية الخاصة. كما أنهت صفقة استحواذها على شركة أرينا للأدوية بقيمة 5.4 مليار دولار ، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي.

في مكالمة هاتفية مع مستثمر أواخر الشهر الماضي ، أكد مدير الابتكار التجاري في الشركة ، عامر مالك ، أن الشركة “لا تأبه بحجم الشركات التي تهتم بالاستحواذ عليها.

ومع تضخم أرباح فايزر الهائلة من لقاحات وعلاجات جائحة كورونا، تسعى فايزر لتوسيع محفظتها من العلاجات الحيوية، فقد قفزت إيرادات فايزر من لقاحات وأدوية كورونا خلال العام الجاري، بنسبة تصل إلى 50% على أساس سنوي، إذ أشارت الشركة إلى أنها تتوقع تحقيق إيرادات من كوفيد – 19 تبلغ قيمتها 54 مليار دولار، منها 32 مليار دولار من مبيعات لقاحات كورونا، و22 مليار دولار من مبيعات الأدوية المعالجة لكورونا، وذلك مقابل تحقيقها 36.8 مليار دولار من المبيعات المرتبطة بكورونا في عام 2021.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...