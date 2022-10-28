بـ44 مليار دولار، ايلون ماسك يستحوذ على تويتر ويسرح الرئيس التنفيذي ومديرين كبار

أشارت تقارير إلى أن الملياردير إيلون ماسك اتم الاستحواذ على تويتر لقاء 44 مليار دولار وأن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراغ أغروال كان من بين المديرين التنفيذيين الذين جرى تسريحهم واقتيادهم خارج مقر الشركة بحسب صحيفة واشنطن بوست.

فيما تباينت التوصيفات حول التسريح أو المغادرة الطوعية من قبل هؤلاء كما وصفتها بلومبرغ.

لكن تقارير في صحيفة وول ستريت جورنال وكذلك موقع واشنطن بوست أفادت بأنه باتمام الصفقة جرى اقتياد مديري تويتر بما فيهم باراغ أغروال خارج مقر تويتر.

وغادر أيضا فيجايا جادي ، رئيس الشؤون القانونية والسياسات و المدير المالي نيد سيغال ، الذي انضم إلى تويتر في عام 2017 ؛ وشون إدجيت ، الذي كان مستشارًا عامًا في تويتر منذ عام 2012 ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر ، رفضوا نشر أسمائهم لأن المعلومات ليست عامة.

سجل خلافات ماسك مع باراغ أغروال، الرئيس التنفيذي لتويتر طويل وحافل ويبدو أن ماسك قرر استبدال الرئيس التنفيذي بآخر.

وكان تويتر ورئيسه التنفيذي أغروال يعارضون اضافة خيار تعديل التغريدات بعد نشرها إلا أن ماسك قام بعمل تصويت لاستطلاع رأي أكثر من 80 مليون من المتابعين لحسابه، وأجبرت نتيجة الاستطلاع أن يبدل أغروال موقفه ويساير ماسك بالقول إن ذلك الاستطلاع سيكون له تبعات كبيرة.

ويكمل ماسك صفقته البالغة 44 مليار دولار للاستحواذ على الشبكة الاجتماعية ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ويتوقع أن تشهد منصة تويتر تغييرات هائلة مع تلويح ماسك بجعل خدماتها مدفوع للشركات التجارية بحسب تغريدة له نشرها مؤخرا.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

وافادت تقارير بأن ايلون ماسك ينوي تسريح موظفين في شركة تويتر بحسب صحيفة واشنطن بوست، وأن تخفيضات عدد موظفي تويتر يمكن أن تكون أكبر بكثير مما كان يعتقد سابقًا. وفقًا للتقرير يخطط ماسك لتسريح 75٪ من القوى العاملة في تويتر ، أو حوالي 5600 موظف. إذا تحققت أهداف ماسك للوصول إلى منصة أكثر ربحية، فسيضطر تويتر للعمل بما لديه مما سيتبقى من موظفيه الحاليين. وبسبب العوامل الاقتصادية الأوسع والانتقادات المستمرة بأن تويتر فشل في الوفاء بوعده (على الأقل فيما يتعلق بالمستثمرين) ، كان تويتر يخطط لتقليص عديد قوته العاملة. لكن تقليص عدد الموظفين بمقدار ثلاثة أرباع ليس ما يفكر فيه معظم الناس.

ونشر ماسك على حسابه على تويتر قائلا إن الطائر أصبح حرا

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن تويتر خطط بالفعل لخفض ما يقرب من ربع قوته العاملة – لكن تسريح ثلاثة أرباع القوة العاملة هو وضع مختلف تمامًا. ولكن من المرجح أيضًا أن تويتر لن يكون قادرًا على العمل إذا تم تقليص عدد موظفيه بتلك المستويات الكبيرة. من الواضح أن ماسك يفتقر إلى الفهم الأساسي لبعض القضايا الجادة التي تواجهها الشركة ، والتي لا يمكن حل بعضها إلا من خلال المزيد من الاستثمار في المجالات الرئيسية. كان ماسك حريصًا على الاعتماد على رئيس الأمن السابق في تويتر والذي تحول إلى مسرب أسرار الشركة عندما كان ذلك مناسبًا له ، ولكن بعض احتياجات الأمن والسلامة الملحة التي طرحها لن يتم حلها بالتأكيد عن طريق القضاء على الشركة بأكملها. كما أن ماسك بالكاد لديه فهم لقضايا تقييم المحتوى التي تواجهها الشركة ، وهو مجال آخر يستفيد من ضلوع المزيد من البشر – وليس مجرد خوارزمية لتسيير الأمور.