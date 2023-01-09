بـ143 مليار دولار، أكبر خسارة بتاريخ البنك الوطني السويسري

يتوقع البنك الوطني السويسري (البنك المركزي السويسري) أكبر خسارة في تاريخه الممتد 116 عامًا، مع خسارته قرابة 143 مليار دولار بحسب بلومبرغ.

ولن تستلم الحكومة السويسرية تعويضات من البنك الوطني السويسري لعام 2022 ، حيث يتوقع البنك خسارة سنوية بنحو 132 مليار فرنك ، أي أكثر من خمسة أضعاف الرقم القياسي السابق ، بحسب ما أفاد الاثنين في النتائج الأولية. الجزء الأكبر من هذا المبلغ ، 131 مليار فرنك ، نتج عن خسارة الرهانات في ممتلكاتها الكبيرة من العملات الأجنبية ، والتي تراكمت نتيجة لمشتريات استمرت لعقد من الزمن لإضعاف الفرنك.

انخفضت قيمة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي السويسري بنحو 17٪ العام الماضي وهو ما ساهم في الخسارة التاريخية للبنك. واعتبارًا من ديسمبر ، كان لديه 784 مليار فرنك ، وذلك بانخفاض عن 945 مليار فرنك كانت في العام السابق في خزائنه.

وشهدت رهانات البنك بالفرنك السويسري خسارة تقييمية بنحو مليار فرنك ، في حين كسب البنك الوطني السويسري حوالي 400 مليون فرنك من حيازاته من الذهب.

تعد هذه المرة الثانية منذ تأسيس البنك الوطني السويسري في عام 1906 التي يتخلف البنك عن سداد مدفوعاته السنوية للحكومة الفيدرالية والكانتونات السويسرية ، مما أجبر العديد من المقاطعات الإدارية الـ 26 على تعديل خطط الإنفاق الخاصة بهم.

البنك الوطني السويسري

على النقيض من البنوك المركزية فالبنك الوطني السويسري هو شركة مساهمة عامة.

تمتلك مؤسسات القطاع العام حوالي نصف الأسهم والباقي تملكه الشركات والأفراد.

لا تؤثر أرباح عمليات البنك الوطني السويسري على السياسة النقدية.

ستصدر النتائج المالية النهائية في 6 مارس.