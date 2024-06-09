بـ10 مليارات درهم، إطلاق 12 مشروعا وأكاديمية في دبي ضمن خطط شركة عقارية كبرى

كشف رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي للتطوير، محمد بن غاطي، إن الشركة تخطط لإطلاق 12 مشروعا عقاريا جديدا في النصف الثاني من العام الحالي بقيمة تتجاوز 10 مليارات درهم.

وأوضح على هامش توقيع شراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدعم «برنامج دبي للوسيط العقاري»، أن مشاريع الشركة الحالية تتم وفق الخطط الموضوعة لها وتسجل نسب مبيعات جيدة. ولفت إلى أن مبيعات مشروع «مرسيدس بنز بليسز- بن غاطي» بلغت نحو 90%، فيما تجاوزت مبيعات مشروع «جاكوب آند كو ريزيدنسز» 50‎%.

وأشار إلى السوق العقاري في دبي أصبح جاذبا جدا للجاليات من جميع الجنسيات، منها الأمريكية والروسية والأوروبية والآسيوية والسويسرية، وسط رغبة لنقل الثروات إلى دبي والإمارات العربية المتحدة. وأضاف أن السوق العقاري جاذب في ظل تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة، موضحا أن العائد الإيجاري في دبي لا يقل عن 7-8%، إلى جانب سهولة تأسيس وإطلاق الأعمال الجديدة خلال دقائق. ووقعت بن غاطي للتطوير العقاري، اتفاقية شراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لدعم «برنامج دبي للوسيط العقاري» الهادف إلى تمكين الكوادر الإماراتية في القطاع العقاري. وقال محمد بن غاطي: «تحالُفنا مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يأتي في إطار هدف تحقيق التكامل بين القطاعين الخاص والعام، والمساهمة من جانبنا في تحقيق أهداف برنامج دبي للوسيط العقاري». وأوضح محمد بن غاطي أن الشركة لديها رغبة في التوسع بأي مبادرة توسع دور الإماراتيين سواء كانوا مشترين أو وسائط عقاريين، أو حتى الموظفين في المجموعة.

وتوقع محمد بن غاطي، إطلاق الشركة لمزيد من المبادرات الداعمة للتوطين على نطاق أوسع، وستكون موجه لتفعيل دور الإماراتيين في السوق العقاري، مضيفا أن الشركة لديها هدف في توظيف عدد معين من المواطنين ضمن كوادرها الوظيفية. وكشف أن المقر الرئيسي الجديد للشركة سيتضمن مركزا كاملا لتدريب المواطنين الإماراتيين، وستكون هناك مبادرات مستقبلية لتعزيز المهارات والكفاءات الوطنية في القطاع، مضيفا: «أن الأمر في طور الإعداد والدراسات لإطلاق أكاديمية عقارية متخصصة في التدريب خلال عام من الآن». وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرة «برنامج دبي للوسيط العقاري» التي أطلقتها الدائرة في مارس الماضي بهدف تعزيز دور المواطنين في السوق العقاري وتحفيزهم على مُزاولة الأنشطة العقاريّة، بما يرفع مستوى مشاركتهم في القطاع العقاري والذي يعد واحدًا من أهم الروافد الاقتصادية للإمارة.