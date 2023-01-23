بـ 953 مليون دولار، 234 شقة بيعت في اتلانتس ذا رويال خلال عامين

شهد منتجع اتلانتس ذا رويال Atlantis The Royal في نخلة جميرا بدبي مبيع 234 شقة بقيمة 3.5 مليار درهم (953.6 مليون دولار) خلال العامين الماضيين وذلك ضمن الجزء السكني Atlantis The Royal Residences الذي يضم شققاً فاخرة.

وأظهر تحليل اجراه موقع المصدر العقاري لبيانات المبيعات العقارية المسجلة رسمياً لدائرة الأراضي والاملاك في دبي أن العام الماضي شهد بيع 79 شقة في الجزء السكني من أتلانتس ذا رويال ريزيدنسز بقيمة 1.5 مليار درهم (408.7 مليون دولار)، وتضمنت أغلى شقة في دبي والتي بيعت بقيمة 163.4 مليون درهم (44.5 مليون درهم).

أما العام 2021 فشهد بيع 155 شقة فاخرة في أتلانتس ذا رويال بقيمة 2 مليار درهم.

ويتكون مبنى اتلانتس ذا رويال من 43 طابقاً ويمتد على مساحة 406 آلاف متر مربع، كما يتميز مبنى المنتجع الضخم بأبعاده الاستثنائية حيث يمتد على طول 500 متر وارتفاع 178 متر، بالإضافة إلى تفرّده بمفهوم الحديقة المعلّقة. ويتربّع المنتجع على الهلال الخارجي لجزيرة نخلة جميرا ، الموقع الذي يوفر إطلالتين مختلفتين على الواجهة البحرية، نحو الخليج العربي، وباتجاه البحيرة المحمية لجزيرة النخلة وأفق دبي.

يحتضن المنتجع 795 غرفة وجناح ومنزل بنتهاوس تتميز بإطلالاتٍ على أفق دبي والخليج العربي، ويضم 44 منها مسابح خاصة متماهية مع الأفق.