سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

بـ 91.67 دولار للبرميل، النفط يقفز مع توقعات بوصول سعر البرميل لـ100 دولار

سامر باطر by سامر باطر

(رويترز) – رجح محللون هذا الأسبوع أن تتجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل نظرا لقوة الطلب العالمي، مشيرين إلى حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا كأحد أبرز مخاوفهم على الأسواق في عام 2022. وقال ثلاثة محللين لمنتدى رويترز للأسواق العالمية إن أسعار النفط سترتفع إذا تعطلت الإمدادات العالمية، وكذلك مع انتعاش الطلب بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة بعد عمليات الإغلاق التي فرضت للحد من انتشار جائحة كوفيد-19.

وقال جون فيل كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة نيكو لإدارة الأصول في طوكيو “الخطر الجيوسياسي الأكبر هو أوكرانيا. الاتجاه يبدو جيدا بشكل عام بالنسبة للسلع”. وارتفع خام برنت 55 سنتا، أي 0.6 بالمئة، إلى 91.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 1.16 دولار أمس الخميس.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...