بـ 87.3 دولار لبرميل برنت، النفط يقفز بسبب الصراع في الشرق الأوسط

اشارت رويترز إلى قفزة بـ5% لأسعار نفط برنت والنفط الخام -وصل برنت لـ 87.3 دولار للبرميل لحظة كتابة هذه السطور- مع هيمنة الأخبار الواردة من إسرائيل على الأحداث الآسيوية. ومع اندلاع حرب واحدة بالفعل في أوروبا، كان من المحتم أن يؤدي صراع جديد في الشرق الأوسط إلى زعزعة الأسواق في عمليتين أطلق الطرفان عليهما طوفان الاقصى وسيوف الحديد.

وقاد النفط المشوار بمكاسب وصلت إلى 5% لخام برنت والخام الأمريكي، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الأسعار في تراجع.

أضافت العقود الآجلة للخزانة أيضًا 13 نقطة قوية، على الرغم من إغلاق سوق النقد في آسيا لقضاء عطلة طوكيو. فقد ارتفع الين بشكل متواضع بسبب محاولته الأمان، في حين أن اليورو، في منطقة شديدة التعرض لتكاليف الطاقة، يتخلف عن الركب. فالولايات المتحدة دولة مصدرة للنفط في نهاية المطاف. بالنسبة للأسهم، انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ومؤشر نيكاي بنحو 0.7%. ويفكر المحللون في تداعيات الصراع الإسرائيلي مع حماس، وإلى متى قد يستمر، وما إذا كان سيجر آخرين. وستكون ردود الفعل الإسرائيلية والأميركية على إيران حاسمة، نظراً لدعمها لحماس.

وزعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن طهران ساعدت في التخطيط للهجمات، رغم أن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قالت يوم الأحد إن طهران لم تكن متورطة.

يُنظر إلى واشنطن على أنها اتخذت موقفًا أكثر ليونة بشأن الحظر النفطي الإيراني أثناء محاولتها التوسط في اتفاق سلام كبير في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لكن هذا قد يتغير، خاصة إذا قُتل مواطنون أمريكيون في القتال. إذا شددت الولايات المتحدة تطبيق العقوبات، يقدر محللو سي بي إي CBA أن حوالي 0.5-1.0٪ من إمدادات النفط العالمية يمكن أن تتأثر، الأمر الذي سيدفع خام برنت إلى أعلى 100 دولار للبرميل.

وهناك خطر آخر يتمثل في ما إذا كانت إيران قد تحاول تعطيل شحن النفط في مضيق هرمز، حيث تتدفق عبره 15% إلى 20% من الإمدادات العالمية. سيكون الارتفاع المستمر في أسعار النفط بمثابة ضربة غير مرحب بها للتضخم، ولكنه سيشكل أيضًا ضريبة على المستهلكين، وبالتالي فإن الآثار المترتبة على أسعار الفائدة ليست واضحة.

والواقع أن العقود الآجلة لأموال بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفعت بالفعل، حيث أصبح احتمال رفع أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني لا يتجاوز 14%، فضلاً عن المزيد من التيسير في العام المقبل ــ نحو 78 نقطة أساس في المجمل.