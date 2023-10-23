فريق التحرير by فريق التحرير

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بـ 60 مليار دولار، ثاني أكبر شركة نفط أمريكية تشتري منافستها هيس

شيفرون ثاني أكبر شركة نفط أمريكية تستحوذ على منافستها هيس

فريق التحرير by فريق التحرير

استحوذت ثاني أكبر شركة نفط أمريكية على “هيس” مقابل 53 مليار دولار، وأعلنت شيفرون “Chevron” الاثنين، أنها ستستحوذ على منافستها الأصغر “هيس” في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 53 مليار دولار وقيمة إجمالية تعادل 60 مليار دولار، حيث تتطلع شركة النفط الكبرى إلى زيادة وجودها في دولة غويانا الغنية بالنفط.

وعرضت شيفرون 171 دولارًا لكل سهم من أسهم هيس، مما يعني ضمنا علاوة قدرها حوالي 4.9 بالمئة عن آخر إغلاق للسهم.

الصفقة تشعل المزيد من المنافسة بين شيفرون وإكسون موبيل أكبر شركتي نفط في الولايات المتحدة الأمريكية الأميركية العملاقة في غويانا.

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فريق التحرير

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