بـ 60 مليار دولار، ثاني أكبر شركة نفط أمريكية تشتري منافستها هيس

استحوذت ثاني أكبر شركة نفط أمريكية على “هيس” مقابل 53 مليار دولار، وأعلنت شيفرون “Chevron” الاثنين، أنها ستستحوذ على منافستها الأصغر “هيس” في صفقة تشمل جميع الأسهم بقيمة 53 مليار دولار وقيمة إجمالية تعادل 60 مليار دولار، حيث تتطلع شركة النفط الكبرى إلى زيادة وجودها في دولة غويانا الغنية بالنفط.

وعرضت شيفرون 171 دولارًا لكل سهم من أسهم هيس، مما يعني ضمنا علاوة قدرها حوالي 4.9 بالمئة عن آخر إغلاق للسهم.

الصفقة تشعل المزيد من المنافسة بين شيفرون وإكسون موبيل أكبر شركتي نفط في الولايات المتحدة الأمريكية الأميركية العملاقة في غويانا.

We’ve entered into an agreement to acquire @HessCorporation. This acquisition would add world-class assets and people and is expected to enhance and extend our production and free cash flow growth into the 2030s. Read more and tune in to our webcast here: https://t.co/ONoKacdmCQ — Chevron (@Chevron) October 23, 2023