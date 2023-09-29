بـ 50 ألف لفك الحجز، شرطة دبي تحجز 36 سيارة في يومين وتطبق عليها المرسوم 30

قامت الدوريات المرورية خلال اليومين الماضيين بحجز 36 سيارة، خالف سائقوها قواعد السير وأنظمة المرور، بحسب ما أعلنه العقيد محمد عبدالله خلفان القايدي، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي.

وأشار إلى أن المخالفات تنوعت ما بين القيام بمسيرات عشوائية، وقيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، والقيام بأعمال فوضى على الطرق، وإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة بدون ترخيص، والتسبب بالإزعاج لقاطني الإمارة، وعدم وضوح لوحات الأرقام، وإلقاء مخلفات على الطريق العام. مؤكداً أن تلك السلوكيات قوبلت بإجراءات حازمة من قبل أفراد الشرطة، خاصة وأن شرطة دبي قد حذرت في السابق من أن تلك الأفعال تستوجب عليها تطبيق قرار المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات التي تصل فيها قيمة فك حجز المركبة إلى 50.000 خمسون ألف درهم.

وحذر العقيد محمد القايدي، من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، منوهاً بمعاقبة القانون لكل من يقود بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، حيث يتم حجز مركباتهم لفترات متفاوتة. مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 80% من مرتكبي هذه الأفعال تعرضوا لحوادث بليغة نتجت عنها وفيات وإصابات بالغة. مؤكداً عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات بأنواعها حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق.

ولفت العقيد محمد القايدي، إلى أنه رغم التحذيرات التي أطلقتها شرطة دبي بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية، إلا هناك قلة وعي لدى فئة من السائقين الذين قاموا بأعمال المسيرات والفوضى، لافتاً إلى أن سائقي المركبات المحجوزة ارتكبوا مخالفات عدة استوجبت الحجز الفوري لمركباتهم. وناشد نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، أفراد المجتمع الإبلاغ عند رصد الظواهر السلبية على الطرقات، من خلال خدمة “عين الشرطة” في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة كلنا شرطة على الرقم 901.



