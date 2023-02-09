بـ 5 ثوان، مطارات دبي تتيح العبور ببصمة العين والوجه لا بجواز السفر

لن يحتاج ركاب مطارات دبي الدولية بعد الآن إلى جواز سفر أو بطاقة صعود إلى الطائرة للسفر من دبي، وذلك بفضل النظام البيومتري الجديد الذي تم إطلاقه، كما قال العميد طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لصحيفة “جلف نيوز”.

وقد أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي الخدمة السلسة للبوابات الذكية البالغ عددها 122 بوابة منتشرة في صالات المغادرين والقادمين في مطارات دبي، والتي تم تحديثها مؤخراً بحيث يمكن للمسافرين المسجلين مسبقاً في النظام من المرور عبرها من خلال بصمة العين مع الوجه دون الحاجة إلى استخدام مستندات السفر من خلال النظر في الشاشة عند النقطة الخضراء الموجودة في البوابة ليتم التعرف عليه من خلال بصمة العين مع الوجه في مدة لا تتجاوز خمس ثوان.

وتبدأ رحلة المسافر الذكية منذ لحظة الحصول على بطاقة صعود الطائرة والتسجيل المسبق ومن ثم العبور عبر البوابات الذكية في صالة المغادرة، ليعيش تجربة المسافر الأكثر حيوية وتطوراً في العالم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع عمليات المرور عبر منطقة الجوازات في مطارات دبي وخلق تجربة سفر سلسة.

وقال العميد طلال الشنقيطي إن تدشين البوابات الذكية رحلة المسافر الذكي في مطارات دبي يختصر رحلة المسافر الى النصف مقارنة بالفترة السابقة، وأنه تم الإستغناء عن موضوع الأوراق ومن ضمنها جوازات السفر والبورد . وأشار الشنقيطي إلى أن وقت إستغراق إنهاء إجراءات رحلة السفر من التدقيق على الجواز الى مأموري الجوازات والدخول لاستراحة الركاب الى البوابة الاخيرة وهي ركوب الطائرة لا تستغرق أكثر من 5 ثوان.

وقال العميد الشنقيطي إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي تخطط أيضاً لزيادة عدد البوابات الذكية في جميع مطارات دبي.

ويوجد حالياً 122 بوابة ذكية استخدمها أكثر من 12 مليون مسافر في عام 2022.

وقال العميد الشنقيطي: “نريد أن تكون مطارات دبي أسهل المطارات وأكثرها سلاسة في العالم مع هذه البوابات الذكية”.