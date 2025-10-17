بـ 4379 للأونصة، الذهب يقفز لمستويات قياسية

ارتفع سعر الذهب بشكل صاروخي ليبلغ مستويات قياسية، مدفوعاً بكونه ملاذاً آمناً في ظل تزايد المخاوف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية. وقفز سعر الذهب بنسبة 1.2% يوم الجمعة ليصل إلى 4,379.93 دولار للأونصة، وهو في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ عام 2008، مواصلاً بذلك موجة الصعود السريعة التي بدأت في أغسطس. واجتمعت عدة عوامل أدت لهذا الارتفاع القياسي للذهب أبرزها مخاوف الجودة الائتمانية والتقلبات السوقية في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أثارت المشاكل التي كشف عنها مصرفان إقليميان أميركيان في قروض تتعلق بادعاءات احتيال القلق بشأن الجدارة الائتمانية للمقترضين، ما عزز الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب. يضاف إلى ذلك التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، وتجدد الحرب التجارية وتصاعد الاتهامات المتبادلة، إضافةً إلى القلق من نقص البيانات الاقتصادية الأميركية، دفع المستثمرين لزيادة الإقبال على الذهب، وساهمت أيضاً الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يواصل المتعاملون توقع خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، وهو ما يصب في مصلحة المعادن الثمينة التي لا تدرّ فائدة كـ الذهب. وارتفع الذهب بأكثر من 65% منذ بداية العام، مدعوماً بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة، وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية والتجارية، وارتفاع مستويات الدين والعجز المالي. ونقلت بلومبرغ أن الذهب ارتفع في التعاملات الصباحية يوم الجمعة في سنغافورة، بنسبة 1% مسجلاً 4,369.14 دولار للأونصة متجهاً نحو مكاسب أسبوعية ضخمة قدرها 8.7 بالمئة.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا