بـ 421 مليار ، شركة دواء تنحيف تطيح بشركة ديور لتصبح أعلى الشركات الأوروبية قيمة

أصبحت نوفو نورديسك الشركة الأكثر قيمة في أوروبا عندما تجاوزت قيمتها السوقية 421 مليار دولار يوم الجمعة الماضي، لتطيح بشركة إل في إم أتش LVMH ، صاحبة المنتجات الفاخرة ديور ولوي فيتون التي تستحوذ على اللقب منذ عام 2021.

ويأتي ذلك بعد أن واصل سهم نوفو الارتفاع بعد عطلة نهاية الأسبوع، ليصل إلى قيمة سوقية جديدة تبلغ 429 مليار دولار يوم الثلاثاء، فيما انخفض سهم إل في إم أتش في ذات الفترة. كما أن صعود الشركة يجعل شركة نوفو أكثر قيمة من الناتج المحلي الإجمالي لبلدها الأصلي الدنمارك (398.3 مليار دولار).

شهدت أسهم شركة الأدوية العملاقة عامًا قويًا بفضل أدوية مرض السكري وفقدان الوزن التي تحظى بشعبية كبيرة، مثل كل من أوزمبيك Ozempic و ويغوفي Wegovy، على التوالي. وفي يوم الثلاثاء، أطلقت الشركة دواء ويغوفي في المملكة المتحدة، مما عزز أسهمها بشكل أكبر. تعد هذه الحقن جزءًا من سوق متنامية لأدوية جي إل بي (هرمون GLP–1 أي المكون الموجود في دواء ويجوفي)، وهي أدوية تحاكي هرمونًا في الجسم لإبطاء عملية الهضم، والتي كانت موجودة منذ بعض الوقت. لكن النتائج القوية لفقدان الوزن مقارنة بالأدوية السابقة في هذه الفئة دفعت بعلاجي أوزمبيك وويغوفي (المعروف بشكل غير رسمي بمكونهما الرئيسي، semaglutide) إلى الاستخدام العام على نطاق واسع. في الواقع، تسببت الشعبية المفاجئة للأدوية في نقص بعض الجرعات – وهي مشكلة تحاول شركة Novo نوفو نوردسك حلها مع الشركات المصنعة المتعاقدة معها. ولكن على الرغم من ذلك، قالت شركة الأدوية إنه من غير المرجح أن تلبي الطلب المتزايد في المستقبل القريب.

يذكر أن شعبية الدواء ويغوفي الذي تنتجه الشركة يلقى شعبية في الخليج العربي، حيث تعد معدلات السمنة هناك من بين أعلى المعدلات في العالم – مدفوعة بالاستخدام الواسع للسيارات بما يقلل حركة الأشخاص، وسط حرارة مرتفعة تبقي الناس في منازلهم، والانتشار المتزايد للأغذية المصنعة. ويعاني 31% من الرجال و44% من النساء في دولة الإمارات العربية المتحدة من السمنة، وفقاً لتقرير التغذية العالمي، بينما تبلغ النسبة في قطر 36% للرجال و46% للنساء.

وذكرت وكالة “بلومبيرج” أن أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها شركة “نوفو نورديسك” تخضع للتحقيق من قبل هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي بعد إحالة عدد صغير من التقارير عن مخاطر الانتحار إلى الهيئة.