بـ 410 مليارات درهم مبيعات تاريخية في عقارات دبي

كشف تقرير البوابة العقارية بيوت، عن أداء سوق العقارات في دبي لعام 2023، ويسلط فيه الضوء على أكثر المناطق طلبًا في قطاع العقارات في الإمارة.

واستنادًا إلى اتجاهات البحث التي تم رصدها على موقع بيوت، تستمر أسعار العقارات في دبي باتخاذ المسار التصاعدي، الأمر الذي خلق بيئة ممتازة للبائعين والملاك على حد سواء. ويتماشى هذا الاتجاه التصاعدي المستمر مع الطلب المتزايد الذي يغذيه تدفق المزيد من المستثمرين والباحثين عن سكن، مما أدى إلى نمو غير مسبوق في سوق العقارات.

اتجاهات شراء العقارات

كشفت بيانات موقع “بيوت”، عن ارتفاع ملحوظ في أسعار مبيعات الشقق والفلل في الأحياء الأكثر طلبًا في دبي، لتسجل زيادات تتراوح بين 4% و21% في عام 2023.

قطاع العقارات ذات الأسعار المنخفضة

أبدى المستثمرون ومشترو المنازل المحتملون اهتمامًا متزايدًا بالمدينة العالمية ومجمع دبي ريزيدنس وداماك هيلز 2 ودبي لاند. انجذب مشترو العقارات ذوي الميزانية المتوسطة نحو مناطق مثل قرية جميرا الدائرية وواحة دبي للسيليكون والفرجان والينابيع. وعلى عكس ذلك، أظهر مستثمرو العقارات الفاخرة تفضيلهم لكل من دبي مارينا والخليج التجاري والمرابع العربية ودبي هيلز استيت خلال عام 2023.

وبالنسبة للشقق ذات الميزانية المحدودة، شهدت أسعار مبيعات المعاملات في المناطق المرغوبة زيادات تتراوح بين 5 – 50%. كما انخفض متوسط أسعار المعاملات للفلل ذات الأسعار المنخفضة بشكل عام بنسبة 10% إلى 26%، باستثناء داماك هيلز 2، التي سجلت أسعارها زيادة طفيفة بنسبة 0.54%.

قطاع العقارات متوسطة السعر

ارتفع متوسط أسعار معاملات البيع للشقق عمومًا بنسبة تصل إلى 3%. وكانت أبراج بحيرات الجميرا حالة شاذة، حيث انخفض سعر بيع المعاملات بنسبة 0.77%. سجلت المناطق الأكثر طلباً التي تضم فلل متوسطة المستوى زيادة بنسبة 15 إلى 21% في متوسط سعر المبيعات. أما في قطاع العقارات الفاخرة، شهدت معظم المناطق ارتفاعًا ثابتًا في أسعار المعاملات يتراوح بين 3% و17%.

ووفقاً لتقرير معاملات دبي على موقع بيوت، وهو نظام رؤى الملكية الخاص بالشركة والذي يتضمن بيانات معالجة تفصيلية بناءً على معلومات دائرة الأراضي والأملاك، شهد عام 2023 ما مجموعه 132.628 ألف معاملة بيع عقار، بقيمة إجمالية قدرها 409.8 مليار درهم، بما في ذلك المشتريات السكنية والتجارية. وخلص التقرير إلى أن عام 2023 كان عامًا استثنائيًا بالنسبة لسوق العقارات في دبي. ومع اقتراب عدد المعاملات في الربع الثالث وحده من مستوى غير مسبوق بلغ قدره 100 مليار درهم، فمن السهل أن نتوقع أن هذه الطفرة العقارية ستستمر حتى عام 2024.