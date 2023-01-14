بـ 4.5 مليار دولار، مبيعات عقارات منطقة برج خليفة تقفز 82 % في 2022

حققت عقارات منطقة برج خليفة في دبي المعروفة بوسط مدينة دبي أو داون تاون دبي نمواً كبيراً في المبيعات خلال العام الماضي مقارنة بـ 2021، ويأتي ذلك في ظل الازهار الذي تشهده سوق عقارات دبي بحسب المصدر العقاري.

ارتفعت مبيعات العقارات في منطقة برج خليفة من 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) قيمة 2575 صفقة بيع في 2021 إلى 16.8 مليار درهم (4.5 مليار دولار) قيمة 5115 صفقة في 2022، أي بنمو وقدره 82 % في اجمالي قيمة المبيعات و 99 % في عدد صفقات البيع العقارية، وذلك بحسب تحليل أجراه فريق عمل موقع “المصدر العقاري” لبيانات المبيعات العقارية المسجلة لدى دائرة الأراضي والاملاك في دبي.

الشقق السكنية

سجلت الشقق في منطقة برج خليفة العام الماضي 4473 صفقة بيع بقيمة 13.3 مليار درهم مقارنة بـ 2140 صفقة بقيمة 6.8 مليار درهم في 2021، أي بنمو 109 % في عدد الصفقات و 96 % في قيمة المبيعات.

الشقق الفندقية

ارتفعت مبيعات الشقق الفندقية في منطقة برج خليفة من 401 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم إلى 596 صفقة بقيمة 2.5 مليار درهم، أي بنمو 49 % في عدد الصفقات و 63 % في اجمالي قيمة المبيعات.

المكاتب والاراضي

وتم تسجيل 31 صفقة بيع لمكاتب في منطقة برج خليفة بقيمة 376 مليون درهم خلال العام 2022، بالإضافة إلى 7 صفقات بيع لقطع أراضي بقيمة 613.4 مليون درهم.

وكانت شقق دبي بشكل عام قد سجلت خلال العام الماضي نمواً بنسبة 107 % في اجمالي قيمة المبيعات و 75 % نمواً بعدد صفقات البيع مقارنة بالعام 2021، حيث تم تسجيل 63367 صفقة بيع لشقق سكنية في الإمارة في 2022 بقيمة 121.5 مليار درهم، ما يعادل 33 مليار دولار.

العقارات الجاهزة والمشاريع تحت الانشاء

استحوذت المشاريع تحت الانشاء على النسبة الأكبر من مبيعات العقارات في منطقة برج خليفة خلال العام الماضي، حيث تم تسجيل 2901 صفقة بيع على الخريطة لعقارات تحت الانشاء بقيمة 9.3 مليار درهم، فيما تم تسجيل 2214 صفقة بيع لعقارات جاهزة بقيمة 7.5 مليار درهم.