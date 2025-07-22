بـ 3,395 دولار لأونصة الذهب، أسعار المعدن الأصفر يرتفع مع تراجع الدولار

وصلت أسعار الذهب إلى مستوى 3,395 دولار للأونصة ثم تراجعت اليوم الثلاثاء لمستوى 3,380 دولار للأونصة. لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوى في خمسة أسابيع الذي وصلت إليه في الجلسة السابقة التي برز فيها قلق من أسعار الفائدة قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي المرتقب الأسبوع المقبل. ويأتي ذلك وسط حالة من عدم اليقين المستمر قبل الموعد النهائي للتعريفات الجمركية الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في الأول من أغسطس. ينصب الاهتمام الآن على مفاوضات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث يسعون إلى إبرام صفقة تجارية قبل الموعد النهائي. وهدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 30٪ على معظم صادرات الكتلة. وفي الوقت نفسه، يستعد التكتل لمجموعة أوسع من التدابير المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة في سيناريو لا يوجد فيه اتفاق. وعلى صعيد السياسة النقدية، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة عند 2.0٪ في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعد سلسلة من التخفيضات، في حين من المقرر صدور قرار السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل. ينتظر المستثمرون الآن تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والحاكمة ميشيل بومان في وقت لاحق من اليوم، سعياً للحصول على إرشادات أوضح بشأن موقف سياسة البنك المركزي.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا